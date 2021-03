Ismaël mit Barnsley mitten im Aufstiegsrennen

Malcolm Bryce via www.imago-images.de

Aktuell hat Valérien Ismaël seine Spieler ganz besonders lieb

Der Kampf um die Aufstiegsplätze in die Premier League spitzt sich in der englischen Championship zu. Mittendrin das Überraschungsteam der Saison, der Barnsley FC. Nach sieben Ligasiegen in Folge, darf Ex-LASK-Coach Valérien Ismaël mit seinem Team vom ganz großen Coup träumen.

Das große Ziel lautete der Klassenerhalt, nun greift man beim Barnsley FC sogar nach der Premier League. Valérien Ismaël legt mit seinem Team eine bisher unglaubliche Saison hin und darf nach dem siebten Ligasieg in Folge nun sogar von der ganz großen Überraschung träumen. Seit neun Spielen sind die "Tykes" schon in der englischen Championship unbesiegt, feierten dabei sieben Siege und befinden sich nach 34 Spielen mit 57 Punkten auf dem starken sechsten Tabellenplatz.

Erreichte das Team um die ÖFB-Legionäre Michael Sollbauer und Dominik Frieser in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt, hat Valérien Ismaël diese Vorgabe bereits jetzt abgehakt und darf mit seiner Mannschaft nach weitaus höheren Zielen greifen. Vor dem Spiel gegen Derby County gibt sich der ehemalige LASK-Trainer im Vereinsinterview aber gelassen: "Wir haben keinerlei Druck."

"Haben unser erstes Ziel bereits erreicht"

Gemeinsam mit Tabellenführer Norwich liegt Barnsley in der Form-Tabelle der zweiten englischen Liga an der Spitze, knapp noch vor Daniel Bachmann-Klub Watford, denen in den letzten sechs Spielen fünf Siege und ein Remis gelang. Elf Tore erzielten dabei Dominik Frieser und Co. in diesem Zeitraum für die "Tykes, Michael Sollbauer hielt seine Defensive ebenfalls meist sauber, nur drei Gegentore kassierte man in den letzten sechs Spielen.

💬 Read what the gaffer had to say in his pre-match press conference ahead of Wednesday night's clash with @dcfcofficial... — Barnsley FC (@BarnsleyFC) 9. März 2021

Coach Valérien Ismaël macht seinem Team jedenfalls keine Vorgaben und genießt den Moment: "Wir wollen einfach nur in der Tabelle weiterkommen. Wir spielen ohne Druck, weil wir unser erstes Ziel bereits erreicht haben und das war, in der Liga zu bleiben. Das haben wir sehr schnell erreicht, was wir auch wollten, also geht es bei allem, was jetzt kommt, um den Hunger nach mehr."

Mit siebten Ligasieg in Folge schrieb Barnsley auch Vereinsgeschichte, gegen Derby soll der achte Streich folgen, wie Valérien Ismaël sagt: "Wenn man sieben erreichen kann, dann kann man auch acht Siege erreichen. Das ist jetzt unsere Mentalität. Wir wollen unsere eigene Messlatte immer höher legen. Wir werden versuchen, in jedem Spiel an unser Limit zu gehen und von der ersten bis zur letzten Minute mit echter Entschlossenheit zu spielen."

