Keeper-Drama überschattet Liverpool-Sieg

Große Sorgen um Rui Patricio beim Spiel gegen den FC Liverpool

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußballmeister FC Liverpool den Absturz in der Premier League gestoppt.

Die Reds gewannen im ersten Einsatz nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League mit 1:0 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers und feierten ihren ersten Ligasieg im März.

Diogo Jota (45.+2) erlöste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Liverpool, das am vergangenen Mittwoch durch ein 2:0 gegen Bundesligist RB Leipzig in der Königsklasse weitergekommen war.

Mit jetzt 46 Punkten verbesserte sich der Titelverteidiger auf den sechsten Rang, der Rückstand zum FC Chelsea auf dem letzten Champions-League-Platz beträgt fünf Zähler. Liverpool hatte vor dem Erfolg in Wolverhampton nur eins von sieben Premier-League-Spielen gewonnen.

Eine schlimme Szene ereignete sich kurz vor Schluss. Wolves-Torhüter Rui Patricio krachte mit seinem Mitspieler Conor Coady zusammen und musste nach mehr als zehnminütiger Behandlung vom Platz getragen werden.

"Das war ein trauriges Ende dieses Spiels", sagte der frühere englische Nationalkeeper Rob Geen bei "BBC Radio 5 Live". "Unsere Gedanken und besten Wünschen gehen an Rui Patricio. Hoffentlich ist er in Ordnung."