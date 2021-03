Rapid bindet Abwehrtalent langfristig an sich

SK Rapid Wien

Mario Dijaković bleibt bei Rapid längerfristig an Bord

Beim SK Rapid Wien gibt man die Vertragsverlängerung mit Nachwuchsspieler Marko Dijaković bekannt, der bei den "Grün-Weißen" ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2024 unterschreibt. Der Abwehrspieler kam bisher für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

>> Die Vereinsstatistik von Mario Dijaković in der weltfussball-Datenbank

Nachwuchsspieler Marko Dijaković bindet sich langfristig an den SK Rapid Wien und unterzeichnet bei seinem Stammklub einen neuen Vertrag bis Sommer 2024. Das gaben die Grün-Weißen in einer Aussendung bekannt. Der 19-jährige Abwehrspieler absolvierte in dieser Saison zehn Spiele für die zweite Mannschaft der Wiener und machte dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Daraufhin wurde er im Winter von Dietmar Kühbauer auch für die Vorbereitung zu den Profis befördert.

Variabler Defensivspieler

"Die vergangenen zwei Jahre waren für mich persönlich sehr erfolgreich. Ich habe mich als Stammspieler bei Rapid II durchgesetzt und sehe hier die Möglichkeit mich ideal weiterzuentwickeln. Meine nächsten Ziele sind der Sprung in die Kampfmannschaft und natürlich Titel mit dem SK Rapid zu gewinnen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für ihr Vertrauen und freue mich über die Vertragsverlängerung", sagt ein sichtlich glücklicher Marko Dijaković.

Dijaković gilt als variabler Defensivspieler, der sowohl in der Zentrale als auch auf der linken Abwehrseite spielen kann. Zuletzt hat ihn ein Einriss des Syndesmosebandes zu einer Pause gezwungen, aktuell befindet er sich aber bereits wieder im Aufbautraining.

Auch Geschäftsführer-Sport Zoran Barišić freut sich über die Vertragsverlängerung mit dem jungen Abwehrspieler: "Marko Dijaković hat sich in dieser Saison bei Rapid II sehr gut weiterentwickelt und die richtigen Schritte in die richtige Richtung gemacht. Zu seinen Vorzügen gehören das Aufbauspiel und seine Kopfballstärke, er hat hervorragende Anlagen. Für einen jungen Spieler wie Marko ist es wichtig, dass er sich in allen Bereichen weiterentwickelt, um sich langfristig in der Kampfmannschaft etablieren zu können. Das ist ihm absolut zuzutrauen und wir sind froh, dass wir nun mit ihm den Vertrag über einen längeren Zeitraum verlängern konnten."

red