Bericht: FC Liverpool ist heiß auf BVB-Flirt Malen

Donyell Malen (r.) neben dem Ex-BVB-Star Mario Götze

Donyell Malen wurde in der zurückliegenden Transferperiode immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Aus einem Wechsel des niederländischen Nationalspielers von PSV Eindhoven zum BVB wurde aber bisher nichts. Jetzt soll sich auch der FC Liverpool intensiv mit dem 22-Jährigen beschäftigen.

Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta Dello Sport" berichtete, wollen die Reds um Teammanager Jürgen Klopp den Offensivmann auf die Insel locken. Malen ist der beste Scorer bei der PSV unter Cheftrainer Roger Schmidt, bringt es in der laufenden Spielzeit bereits auf 23 Pflichtspieltreffer. An der Seite der deutschen Teamkollegen Mario Götze und Philipp Max kommt er zumeist als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber auch auf die offensiven Flügel ausweichen.

Die Liste der Interessenten am tempo- und abschlussstarken Torjäger wird durch das Begehren des englischen Meisters immer länger. Neben dem BVB zählt auch Serie-A-Tabellenführer AC Mailand zum großen Kreis der potenziellen Käufer.

Bei Milan könnte Malen als Nachfolger von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic aufgebaut werden. In Dortmund hingegen soll er eine Option sein, falls es im Sommer zur Trennung von Erling Haaland kommen sollte.

Malen, der sich derzeit mit der niederländischen A-Nationalmannschaft auf Länderspielreise befindet und es bislang auf sieben Einsätze für die Elftal bringt, besitzt bei der PSV noch einen gültigen Vertrag bis 2024.

Wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt, soll er im Sommer bis zu 30 Millionen Euro kosten. Eine durchaus erschwingliche Summe für die Reds aus Liverpool, die sich in ihrer Offensivreihe unbedingt breiter aufstellen wollen. Das Klopp-Team durchlebte in der Premier League zuletzt eine schwere Krise und wurde in der Tabelle bis auf den siebten Platz durchgereicht.