DFB-Team testet vor EM in Tirol

APA (AFP)

Kapitän Neuer und Co. bereiten sich in Seefeld auf EM vor

Die deutsche Nationalmannschaft wird in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft ein Testspiel gegen Dänemark austragen.

Die Partie findet am 2. Juni im Rahmen des Trainingslagers in Seefeld in Tirol statt. Der Spielort für den Vergleich mit dem EM-Teilnehmer ist noch offen, wie der deutsche Fußball-Verband am Dienstag bekanntgab. Im Gespräch ist das Tivoli Stadion in Innsbruck.

Das deutsche Trainingscamp in Seefeld soll am 25. Mai beginnen. Während der EM wird Deutschland ein Quartier in Herzogenaurach beziehen.

apa