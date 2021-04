WAC-Präsident plant für die Zukunft

GEPA pictures/ Michael Riedler

WAC-Präsident Dietmar Riegler will seine Truppe zusammenhalten

Mit dem fünften Tabellenplatz konnte sich der WAC am Ende für die Meistergruppe qualifizieren. Nach dem Aus von Ferdinand Feldhofer führte Interimscoach Roman Stary die Mannschaft wieder in ruhige Gewässer und darf auf eine Weiterbeschäftigung als Trainer hoffen.

Zwei Siege, eine Niederlage, ein Torverhältnis von 12 zu 8, so lautet die bisherige Bilanz von Roman Stary als Interimscoach des WAC. Mit seiner Mannschaft erreichte er nach dem Aus von Ferdinand Feldhofer mit Platz fünf die Meistergruppe und will mit ihnen am Ende der Saison in den Europacup einziehen. Sollte der WAC auch in den kommenden Runden zufriedenstellend abschneiden, könnte Stary auch in Zukunft als Coach bei den "Wölfen" aus dem Lavanttal weitermachen.

Lob an Stary - Liendl soll bleiben

Präsident Dietmar Riegler macht dem aktuellen Coach jedenfalls Hoffnung, wie er gegenüber der "Krone" klarmacht: "Ich habe jetzt jegliche Trainer-Gespräche ad acta gelegt. Roman hat absolut Chancen darauf, dass wir mit ihm weitermachen."

Doch nicht nur der aktuelle Trainer soll an Bord bleiben, auch bei zwei Routiniers stehen die Zeichen auf eine weitere Zusammenarbeit, wie der WAC-Präsident sagt: "Was Liendl und Leitgeb angeht, gehe ich davon aus, dass wir mit beiden weitermachen. Ich will so gut wie den gesamten Kader behalten. Die Truppe ist ein eingeschworener Haufen!"

Fix scheint aktuell nur der Abgang von Torjäger Dejan Jovejlić zu sein, der mit elf Toren in 21 Bundesligaspielen bisher zu überzeugen wusste und im Sommer sehr wahrscheinlich zu seinem Stammklub Eintracht Frankfurt zurückkehren wird. Für Riegler ist der Abgang schon "so gut wie fix".

Arbeit steht dem Präsidenten auf jeden Fall einige bevor, neben der ungeklärten Trainerfrage laufen auch noch zehn Verträge im kommenden Sommer aus. Dafür bleibt mit Urgstein Nemanja Rnić, der seine aktive Laufbahn im Sommer beenden wird, ein Vorzeigeprofi in anderer Funktion im Trainerstab der Amateure oder im Nachwuchs dem Verein erhalten. "Ja, er wird auf jeden Fall hier bleiben, das freut mich besonders", so Riegler.

