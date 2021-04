Underdog fertigt Chelsea ab - Liverpool jubelt dreifach

Vince Mignott via www.imago-images.de

Timo Werner und der FC Chelsea gingen im Heimspiel unter

Dass seine erste Niederlage mit dem FC Chelsea eine so heftige Blamage in der Fußball-Premier League geworden war, musste Thomas Tuchel erstmal verdauen.

"Das hab ich nicht kommen sehen", sagte er sichtbar konsterniert nach der 2:5 (1:2)-Heimpleite gegen Abstiegskandidat West Bromwich Albion. "Alles, was schiefgehen konnte, ging schief nach der Roten Karte." Nach einem Platzverweis für Thiago Silva, der nach 29 Minuten wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah, fiel Chelsea auseinander.

Wettbewerbsübergreifend hatte Tuchels Mannschaft zuvor 14 Spiele nicht verloren. In der Premier League hatten die Blues in fünf Heimspielen kein Gegentor kassiert - jetzt gab es gleich fünf an einem Nachmittag. "Jeder Schuss von denen war ein Tor", klagte der 47-jährige Tuchel, der erst am Freitag zum "Trainer des Monats" der Premier League gekürt worden war, beim Sender "BT Sport". "Das war heute eindeutig nicht unser Tag."

Dabei hatte der ehemalige Dortmunder Stürmer Christian Pulisic (27.) die Gastgeber, bei denen Timo Werner im Sturmzentrum begann, zunächst nach gutem Start in Führung geschossen. Doch nur zwei Minuten später flog Silva vom Platz. Damit änderte sich das Spiel. "Wir konnten mit der Situation nicht umgehen", gab Tuchel zu. "Ich weiß nicht, warum."

Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehte der Ex-Nürnberger Matheus Pereira (45.+2/45.+4) die Partie an der Stamford Bridge mit einem Doppelpack. Nach der Halbzeitpause erhöhten Callum Robinson (63.) und Mbaye Diagne (68.) für die Gäste aus West Bromwich. "Wir waren nachlässig und haben immer wieder Riesenfehler gemacht", monierte Tuchel, der die Leistung seines dezimierten Teams als "untypisch" bezeichnete. "Wir wurden hart bestraft, und das ist schwer zu verdauen."

Die schnelle Gegenreaktion auf Diagnes Treffer durch Mason Mount (71.) - nach Vorlage von Werner - brachte nicht den erhofften Schwung und schon gar nicht die Wende. Kurz vor dem Abpfiff mussten die Blues sogar noch ein weiteres Gegentor durch Robinson (90.+1) hinnehmen. "Ein unglaublicher Tag", schwärmte Robinson beim Sender "BT Sport". "Zehn Mann oder nicht, die haben gute Qualität."

Die Heimniederlage ist für Chelsea ein herber Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze, denn den Londonern droht, im Laufe des 30. Spieltags von Tabellenplatz vier verdrängt zu werden. Die Lokalrivalen Tottenham Hotspur (Sonntag in Newcastle) und West Ham United (Montag in Wolverhampton) könnten die Blues mit Auswärtssiegen überholen. Der Tabellenvorletzte West Brom hatte nach dem Überraschungssieg immer noch sieben Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegszone.

FC Liverpool jubelt dreifach beim FC Arsenal

Spitzenreiter Manchester City machte am Nachmittag den nächsten Schritt in Richtung siebte Fußball-Meisterschaft. Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund setzten sich die Citizens hochverdient mit 2:0 (0:0) bei Leicester City durch.

"Wir sind nah dran", sagte City-Coach Pep Guardiola anschließend. Sein Team braucht noch maximal elf Punkte, um den Titel perfekt zu machen.

Meister Liverpool verbuchte einen wichtigen und hochverdienten Erfolg im Kampf um die Champions-League-Plätze und schoss sich beim FC Arsenal mit 3:0 (0:0) für das Viertelfinale der Königsklasse bei Real Madrid warm.

Joker Diogo Jota (64./82.) und Mohamed Salah (68.) trafen für das klar überlegene Team von Startrainer Jürgen Klopp.

Liverpool näherte sich Chelsea bis auf zwei Punkte. Allerdings könnten Tottenham Hotspur, der FC Everton und West Ham United die Reds im Laufe des Spieltags von Platz fünf verdrängen.