Marsch offenbar bei Leverkusen begehrt

Jesse Marsch steht offenbar bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel

Nach der Entlassung von Peter Bosz hat Hannes Wolf interimistisch bis Sommer als Cheftrainer bei Bayer 04 Leverkusen übernommen. Sollte er Erfolg haben, ist auch ein längeres Engagement möglich, doch offenbar ist auch Salzburg-Coach Jesse Marsch als Nachfolger im Gespräch.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Sturm Graz ist Red Bull Salzburg erfolgreich in die Meistergruppe gestartet und erneut auf dem Weg seinen Meistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Für Coach Jesse Marsch könnte das zweite Double nach 2020 herausspringen, eventuell sogar sein vorerst letztes in der österreichischen Bundesliga. Denn laut Informationen der "Sportbild" steht der US-amerikanische Coach auf der Liste von Bayer 04 Leverkusen als möglicher Trainerkandidat ab Sommer.

Auch bei Gladbach im Gespräch

Seit der Entlassung von Peter Bosz steht Hannes Wolf als Chefcoach an der Seitenlinie bei der "Werkself", sein Vertrag gilt allerdings nur bis Saisonende. Auch wenn sich der aktuelle Trainer mit guten Leistungen durchaus Hoffnungen auf einen längeren Verbleib machen darf, bringt das deutsche Sportblatt mit dem Red Bull Salzburg-Coach eine spannende Alternative ins Spiel. Marsch soll ja auch bei Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Marco Rose im Gespräch sein. Ein Tausch, der bereits in Salzburg sehr gut funktioniert hat.

Auch wenn Salzburg in dieser Saison mit vier Niederlagen bereits jetzt schon doppelt so viele auf dem Konto hat wie in der gesamten letzten Saison, so steht man dennoch mit 29 Punkten aktuell vier Punkte vor Rapid auf dem ersten Tabellenplatz und zählt mit 70 geschossenen Toren wieder zu den offensivstärksten Teams in Europas Top-Ten-Ligen. Auch in der Champions League konnte man in dieser Saison in dem ein oder anderen Spiel wieder aufzeigen.

Kein Wunder also, dass sich die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen mit Marsch beschäftigen, der in Vergangenheit schon öfters angedeutet hat, dass er sich den Schritt in eine größere Liga durchaus zutraut. Aktuell liegt Leverkusen mit 43 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, das Debüt von Hannes Wolf verlief mit einem 2:1 gegen Schalke am vergangenen Wochenende erfolgreich.

Neben Marsch stehen mit Young Boys Bern-Meistercoach Gerardo Soane sowie Monaco-Trainer Niko Kovać aber auch weitere prominente Namen auf der Trainerliste von Leverkusen.

