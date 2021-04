Mourinho weiterhin scharf auf Marcel Sabitzer

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer könnte RB Leipzig im Sommer verlassen

Die Gerüchte um einen Abgang von Marcel Sabitzer von RB Leipzig im kommenden Sommer reißen nicht ab. Seit längerer Zeit wird der Kapitän des Bundesligazweiten mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht, besonders aus London soll weiterhin großes Interesse kommen.

Nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München ist ein möglicher Titelgewinn für RB Leipzig so gut wie vom Tisch. Dennoch steuert man als aktueller Tabellenzweiter einer erneuten Fix-Teilnahme an der Champions League zu, doch womöglich muss man diese ohne den momentanen Kapitän bestreiten. Denn laut "footballinsider247.com" ist Tottenham Hotspur weiterhin sehr an einer Verpflichtung von ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer interessiert.

Persönliches Ziel von José Mourinho

Bereits im Jänner soll es schon persönlichen Kontakt zwischen den "Spurs" und Marcel Sabitzer gegeben haben, vor allem Trainer José Mourinho ist ganz scharf auf die Dienste des Leipzig-Kapitäns und soll ihn sogar zu seinem persönlichen Transferziel im kommenden Sommer auserkoren haben. Dabei sollen es dem portugiesischen Coach vor allem die Energie, Physis und technischen Qualitäten des ÖFB-Kickers angetan haben.

Mit sieben Tore und sechs Assists in 32 Pflichtspielen zählt Marcel Sabitzer auch in dieser Spielzeit wieder zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von Julian Nagelsmann. Zudem läuft der Vertrag des ehemaligen Rapid Wien-Spielers im Sommer 2022 aus, über eine vorzeitige Vertragsverlängerung konnte man sich noch nicht einigen. Will Leipzig also noch eine ordentliche Ablösesumme kassieren, müsste Sabitzer im kommenden Transferfenster veräußert werden.

Dass alles spielt wohl nur dann eine Rolle, sollte José Mourinho auch nächste Saison noch Coach bei Tottenham Hotspur sein. Momentan liegt das Team mit 49 Punkten nach 30 Spieltagen auf Tabellenplatz sechs, konnte zuletzt aber gegen Newcastle erneut nicht gewinnen. Sollte die Qualifikation für einen internationalen Bewerb nicht gelingen, könnt es eng für den Portugiesen auf der Trainerbank werden. Auch ein Marcel Sabitzer würde vermutlich ins Grübeln kommen, sollte er nächstes Jahr eventuell auf internationale Spiele verzichten müssen.

