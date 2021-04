Lebenszeichen im Keller: Würzburg dreht Spiel in Hannover

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Würzburg schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung

Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga haben die Würzburger Kickers im zweiten Spiel nach der Entlassung von Trainer Bernhard Trares ein Lebenszeichen gesendet.

Im Nachholspiel des 25. Spieltags gewann der Tabellenletzte bei Hannover 96 2:1 (0:0). Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt jedoch noch immer sieben Punkte. Die 96er blieben nach zuletzt drei Remis zum sechsten Mal in Folge sieglos.

Frank Ronstadt (58.) per Traum-Freistoß und Blitz-Joker Rajiv van La Parra (81.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Genki Haraguchi (47.) hatte die Hausherren in Führung gebracht.

Schon kurz vor der Pause war es in Hannover turbulent geworden: Erst hatte Kickers-Keeper Hendrik Bonmann einen Schuss von Philipp Ochs an den Pfosten gelenkt (42.), dann scheiterte Ridge Munsy auf der anderen Seite am Aluminium (44.).

An Karfreitag hatten die Kickers bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison den Trainer gewechselt. "Bis auf Weiteres" betreuen der frühere Jugendtrainer Ralf Santelli und Sportvorstand Sebastian Schuppan das Team.

Hannover verharrt mit 36 Punkten weiter im gesicherten Liga-Mittelfeld.