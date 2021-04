Rapid-Profi Ullmann: "Sonntag kann kommen"

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Gegen den Wolfsberger AC konnte Max Ullmann über seinen ersten Bundesliga-Treffer jubeln

Mit 2.070 absolvierten Spielminuten ist Maximilian Ullmann der absolute Dauerbrenner beim SK Rapid Wien. Kein einziges Bundesligaspiel verpasste er in dieser Saison, stand jedes Mal in der Startelf. Vor dem Liga-Hit gegen Red Bull Salzburg gibt sich der Defensivspieler optimistisch.

Als einziger Profi von Rapid Wien hat Maximilian Ullmann in der aktuellen Bundesliga-Saison noch keine Spielminute verpasst. In allen 23 bisherigen Partien stand er in der Startelf und war jedes Mal über 90 Minuten im Einsatz. Der Fan-Liebling der "Grün-Weißen" hat sich auf der linken Abwehrseite etabliert und ist zu einem zentralen Pfeiler in der Mannschaft von Didi Kühbauer herangewachsen. Im Gespräch mit der "Krone" äußert sich der Dauerbrenner zu seiner aktuellen Form und dem Ligakracher gegen Red Bull Salzburg.

Ullmann glaubt an Chance gegen Salzburg

Angesprochen auf seine ordentliche Spielzeitbilanz, gibt sich der 24-jährige Außenverteidiger von Rapid locker: "Ich nutze unsere Physios halt gut aus. Einteilen kann man sich die Kraft aber nicht, man muss immer Vollgas geben. Bislang ist mir der Akku auch noch nicht ausgegangen."

Mit einem Schnitt von rund elf abgespulten Kilometern pro Spiel zählt er neben Dejan Petrović und Kapitän Dejan Ljubičić zu den Dauerläufern im Team von Didi Kühbauer, konnte zuletzt beim 8:1-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC auch sein erstes Bundesligator erzielen. "Ein Auftritt, der stolz macht", lautet die knappe Bilanz von Ullmann.

Je näher das Duell mit Tabellenführer @RedBullSalzburg kommt, umso besser scheint das Wetter rum um das #AllianzStadion zu werden! Wird auch Zeit, denn auch heute fiel schon Schnee! #SCR2021 #skrapid #SCRRBS pic.twitter.com/OQaMy1vrGP — SK Rapid (@skrapid) 8. April 2021

Mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Red Bull Salzburg hat Rapid im Meisterkampf weiterhin gute Karten, sollte man das Topduell im eigenen Stadion für sich entscheiden, wäre man acht Runden vor Schluss nur einen Zähler hinter dem amtierenden Meister. Erinnerung an die Meistersaison 2008 werden wach.

Ullmann weiß um die Gefährlichkeit des Konkurrenten aus dem Westen Österreichs, glaubt aber an den aktuellen Lauf seines Teams: "Wir dürfen nicht ängstlich reingehen, werden auf Sieg spielen. Aber sie bestrafen jeden Fehler. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Der Sonntag kann kommen, das kann man ruhig sagen."

