Altach verlängert mit Rekordspieler Schreiner

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Emanuel Schreiner hält dem SCR Altach die Treue

Bundesligist SCR Altach kann auch in Zukunft auf die Dienste von Emanuel Schreiner zählen. Wie die Vorarlberger bekannt geben, hat man sich mit dem Bundesliga-Vereinsrekordspieler auf eine Verlängerung des mit Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt.

Emanuel Schreiner und der SCR Altach gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Wie der Bundesligist in einer Aussendung bekannt gab, einigte man sich mit dem Bundesliga-Vereinsrekordspieler auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags. Der Linksfuß wechselte im Sommer 2013 von der SV Ried ins "Ländle" und absolvierte bisher rund 214 Pflichtspiele für die Altacher.

Bereits vier Tore in der laufenden Saison

"Es war uns ein großes Anliegen, einen so verlässlichen Spieler, wie Emanuel es seit vielen Jahren ist, über die Saison hinaus an den Verein zu binden. Er nimmt sowohl sportlich auf dem Platz, als auch menschlich eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft ein", freut sich Sportdirektor Christian Möckel über den Verbleib des Routiniers.

Emanuel Schreiner unterschreibt einen neuen Vertrag über die laufende Saison hinaus! #SCRA

ℹ️ https://t.co/Dwt41XWyTX pic.twitter.com/KGq4Tu9PXh — SCR Altach (@SCRAltach) 9. April 2021

Mit 169 Bundesligaspielen ist Emanuel Schreiner der aktuelle Rekordspieler der Altacher in der höchsten Klasse Österreichs, erzielte bisher 15 Tore für seinen Stammverein und bereitete 16 weitere vor. In der aktuellen Saison war er in 15 Ligapartien bereits viermal erfolgreich.

"Ich habe beim SCR Altach meine sportliche Heimat gefunden und fühle mich mit meiner Familie in Vorarlberg extrem wohl. Es ist unser Ziel, diese Saison in den kommenden Wochen zu einem positiven Ende zu bringen und ich hoffe, möglichst bald wieder auf den Platz meinen Beitrag dazu leisten zu können", zeigt sich auch Schreiner sehr zufrieden mit der Vertragsverlängerung, der aktuell aufgrund einer Knöchelverletzung mehrere Wochen ausfällt.

