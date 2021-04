"Wild entschlossen": Spielt Gladbach in Kürze vor Fans?

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Im Borussia-Park in Gladbach könnten bald wieder Fans sitzen

Die Corona-Lage ist zwar derzeit ernster denn je, doch bei Borussia Mönchengladbach darf man sich Hoffnungen machen, dass bald wieder Zuschauer im Stadion sein werden. Das erste Spiel vor Gladbach-Fans könnte schon am 25.04. steigen - und zwar noch im Jahr 2021.

Möglich macht es die Wahl Mönchengladbachs zur Modellregion in Nordrhein-Westfalen. Zwei Partien sind im Rahmen des Projekts zur Öffnung im Gespräch. Einerseits - wie oben erwähnt - Ende April gegen Arminia Bielefeld und zwei Wochen später am 33. Spieltag gegen den VfB Stuttgart.

"Wenn es um Sport geht, sind wir natürlich schnell im Nordpark und bei unserer Borussia. Dort haben Geschäftsführer Stephan Schippers und sein Team ja bereits Konzepte für alle möglichen Öffnungsszenarien ausgearbeitet und in der Schublade liegen", erklärte Gladbachs Pressesprecher Dirk Rütten gegenüber "Bild" und fügte an: "Es gab ja in dieser Saison auch schon ein Spiel vor 300 und sogar eins vor 10.833 Zuschauern."

Wie viele Fans dürfen in Gladbach ins Stadion?

Um dem Traum vom Spiel vor Fans näher zu kommen, muss allerdings die Inzidenz unter 100 bleiben. Derzeit liegt sie bei gut 76. Sollte dies so bleiben, gilt die Zustimmung der örtlichen Gesundheitsämter als sicher.

"Klar ist natürlich, dass wir kein halbvolles oder gar volles Stadion sehen werden", betonte Rütten. "Aber wir sind wild entschlossen, alles dafür zu tun, dass Borussia noch vor Fans spielen kann."

Möglicherweise spielt der aktuelle Tabellenneunte dann sogar noch um den Einzug ins internationale Geschäft. Vier Punkte trennen die Fohlenelf von Rang sechs, der für die UEFA Conference League qualifizieren würde, Platz fünf (Europa League) ist ebenfalls nur vier Punkte entfernt.

In Gladbach freut man sich schon insgeheim auf ein Spiel vor Zuschauern. "Wir wirken gern an allen Konzepten mit und stehen der Sache natürlich total positiv gegenüber", erklärte BMG-Sprecher Markus Aretz "Bild".