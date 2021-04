"Sie werden die neuen Messi und Ronaldo"

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Erling Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag

Erling Haaland durchlebt derzeit eine noch nicht gekannte persönliche Durststrecke. Sechs Spiele lang blieb der Stürmerstar zuletzt ohne eigenes Tor - je dreimal für den BVB sowie die norwegische Nationalmannschaft. Trotz seiner jüngsten Torflaute und ausgelassenen Chancen gilt der 20-Jährige auch weiterhin als der kommende Topstürmer schlechthin auf der europäischen Fußball-Bühne. Da ist sich auch Ex-Profi Erik Meijer sicher, der Haaland schon seit längerer Zeit intensiv beobachtet. Der Niederländer sieht in Haaland neben Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain einen der kommenden Superstars.

Haaland und PSG-Topspieler Mbappé seien schon jetzt als legitime Nachfolger der mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi an, die zuvor mindestens 15 Jahre lang den Weltfußball geprägt hatten: "Sie [Haaland und Mbappé, Anm. d. Red.] werden die neuen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, werden auf dem höchsten Treppchen stehen. Denn sie haben Fähigkeiten, die 99 Prozent der Fußballer nie besitzen werden", so Meijer in einem Gastbeitrag im "kicker".

Der heutige "Sky"-Experte hob vor allem das "enorme Tempo und ihre Torgeilheit" hervor, die Haaland und Mbappé schon im jungen Alter von 20 und 22 Jahren von den weiteren Konkurrenten herausstechen lässt.

BVB-Star Haaland ist "wie eine Maschine"

Haalands Landsmann Jan-Aage Fjörtoft, der ebenfalls jahrelang in der Bundesliga aktiv war und heute für das Fernsehen arbeitet, geht bei der Beurteilung der zuletzt gezeigten Leistungen von Erling Haaland und Kylian Mbappé sogar noch einen Schritt weiter.

"Sie haben fast etwas Comichaftes an sich, wirken aufgrund ihrer extrem ausgeprägten Stärken wie Superhelden", wird Ex-Eintracht-Stürmer Fjörtoft im "kicker" zitiert. Haaland sei für ihn dabei "wie eine Maschine, wie er läuft und den Ball jagt – als gäbe es kein Morgen".

Trotz seiner aktuellen Durststrecke ist die Torquote des 1,94-m-Hünen nach wie vor überragend. Im Trikot des BVB traf Haaland bislang 49 Mal in 52 Spielen, für die norwegische Nationalmannschaft stehen sechs Tore in zehn Spielen zu Buche.

Der einstige Stürmer Meijer rät dem Dortmunder Starstürmer derweil, trotz lukrativer Angebote aus dem europäischen Ausland noch mindestens ein weiteres Jahr beim BVB und in der Bundesliga zu bleiben.

Haaland müsse vor allem noch lernen, gelassener im Spiel mit Situationen umzugehen, die ihn frustrieren. Läufe ins Leere, versprungene Bälle, ausgelassene Torchancen: Der Youngster "winke in solchen Momenten öfter mal genervt ab" - und das nicht immer zum Wohle seines Teams.

In den letzten Tagen war bereits eine öffentliche Debatte darüber entbrannt, ob die zuweilen schlechte Körpersprache Haaland sich negativ auf das gesamte Spiel des BVB auswirken könne. "Ich würde ihm deshalb raten, noch ein Jahr beim BVB zu bleiben, um sich eine gewisse innere Ruhe zu erarbeiten", so die klare Empfehlung Meijers, der in seiner Karriere selbst über 250 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga bestritt.