Hamann überzeugt: Flick kann und will nicht mehr

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Didi Hamann (li.) glaubt nicht, dass Flick (re.) beim FC Bayern bleibt

TV-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass der FC Bayern sich im Sommer einen neuen Trainer suchen muss. Hansi Flick habe nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mehr als durchblicken lassen, dass sein Weg an anderer Stelle weitergehe.

"Wenn jemand aus seinem Herz keine Mördergrube gemacht hat, dann war das Hansi Flick am Dienstagabend", erklärte Hamann in seiner Kolumne bei "Sky". "Man muss auch gar nicht allzu sehr zwischen den Zeilen lesen oder hören, um zu erkennen, dass Hansi nicht mehr kann und nicht mehr will", so der frühere Bayern-Star weiter.

Dass Flick mit den Münchnern abgeschlossen habe, kann laut Hamann zwei Gründe haben: Es "mag daran liegen, dass er es nicht mehr mit sich vereinbaren kann, dass ein Trainer bei Bayern maximal bedingten Einfluss auf die Transfers hat oder weil es zudem menschlich mit Hasan Salihamidzic einfach überhaupt nicht harmoniert."

Die FCB-Verantwortlichen sollten sich jedenfalls schon mal nach einem neuen Coach umgucken, bemerkte Hamann.

Hamann: FC Bayern hat sicher schon bei Nagelsmann vorgefühlt

"Und es würde mich wundern, wenn sie bei den Beratern von Julian Nagelsmann nicht schon mindestens vorgefühlt hätten", brachte auch der Ex-Nationalspieler den aktuellen Leipzig-Coach ins Spiel, genau wie es zuvor schon Lothar Matthäus getan hatte.

"Und auch Julian müsste sich fragen, ob er damit leben kann, dass in diesem Klub seine Vorgesetzten sind, die den Ton bei Neuverpflichtungen vorgeben und zwar ziemlich deutlich", legte Hamann den Finger in die Wunde.

Obwohl Spieler wie Timo Werner oder Kai Havertz mittlerweile direkt in die Premier League wechseln würden und der FC Bayern nicht mehr das Monopol auf die besten Deutschen habe, bekomme man als Münchner Trainer doch immer noch sehr gute Spieler, führte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne aus.

"Das wird auch immer so bleiben. Aber das Scouting und die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Sportdirektor wird in meinen Augen immer wichtiger. Deshalb wäre es von Vorteil, wenn keine Spieler verpflichtet werden, die der Trainer partout nicht möchte", so Hamann.