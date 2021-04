Das sagt Rapid-Trainer Kühbauer zur Super League

APA/HERBERT NEUBAUER

Dietmar Kühbauer verurteilt die Super-League-Pläne

"Ich weiß nicht, wo sie sich die Marie noch hinschieben wollen", fragt sich Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer angesichts der Pläne einiger europäischer Topklubs, eine eigene Superliga zu gründen. Auch befürchtet der 50-Jährige einen drohenden Übersättigungseffekt bei den Fans.

Bei den Pressekonferenzen vor dem Bundesliga-Topspiel LASK gegen Rapid ist am Dienstag auch die Diskussion um die Super League Thema gewesen. "Ich weiß nicht, wo sie sich die Marie noch hinschieben wollen. Es ist mittlerweile so, dass man echt schon Angst haben muss", sprach Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer wieder einmal Klartext. Der LASK hielt in einer Aussendung fest, dass die am Montag präsentierten Pläne "in krassem Gegensatz zum Fußballverständnis" des Klubs stünden.

"Leider dreht sich alles nur noch um die Kohle, deshalb wird die Schere noch weiter auseinandergehen", lautete die Prognose von Kühbauer, dass die ohnehin schon "so krasse" Kluft zwischen den armen und reichen Fußballvereinen in Europa mit der Super League vergrößert werde. "Man sieht es ja auch in Österreich bei Salzburg, und das meine ich jetzt nicht abwertend, wie weit die von uns weg sind mit der Marie. Aber im internationalen Vergleich (...) sind auch die sehr weit weg."

Kühbauer fürchtet auch einen Übersättigungseffekt: "Irgendwann wird einmal jeder Zuschauer auch satt sein, wenn man nur noch die Allerbesten sehen wird", glaubt der 50-Jährige, der gerne "ein schweres Veto eingelegt" hätte gegen die Super League. "Für den Fußball ist das sehr bedenklich, aber das interessiert die Klubs nicht, die eh schon die Taschen voll haben und sich nun noch mehr Geld zuschanzen wollen."

