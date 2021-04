ManCity dreht Partie gegen Aston Villa

Carl Recine via www.imago-images.de

Manchester City siegte nach einem Rückstand

Spitzenreiter Manchester City mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan hat den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zur siebten englischen Fußball-Meisterschaft gemacht.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola besiegte Aston Villa mit 2:1 (2:1). Dadurch baute City mit 77 Punkten und einem Spiel mehr auf dem Konto den Vorsprung auf den Erzrivalen Manchester United (66) in der Premier League zunächst auf elf Punkte aus.

John McGinn erzielte die Führung für Villa nach 20 Sekunden. Es war der zweitschnellste Gegentreffer, den die Citizens in ihrer Premier-League-Geschichte kassierten. Newcastle-Urgestein Alan Shearer hatte im Januar 2003 nach 10 Sekunden gegen die Skyblues getroffen.

Phil Foden (22.) glich für City aus, Rodri (40.) drehte die Partie. Kurz vor der Halbzeit sah Citys John Stones (44.) die Rote Karte. Nach der Pause musste Villas Matty Cash nach zwei Gelben Karten binnen vier Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Zwei Tage nach dem Rauswurf des Startrainers Jose Mourinho hatte sich zuvor Tottenham Hotspur im Kampf um die Champions League zurückgemeldet. Beim Debüt des Interims-Teammanagers Ryan Mason siegten die Londoner nach drei Spielen ohne Dreier 2:1 (0:1) gegen den FC Southampton und rückten als Tabellensechster bis auf zwei Punkte an den vierten Rang heran.

Der 29-jährige Mason, der seine Karriere 2018 wegen der Spätfolgen nach einem Schädelbruch hatte beenden müssen, trat am Dienstag bis Saisonende die Nachfolge Mourinhos an. Der Portugiese war einen Tag zuvor wegen der anhaltenden sportlichen Probleme und interner Querelen mit der Mannschaft gefeuert worden.

Danny Ings (30.) brachte die Spurs, die ihre Teilnahme an der Super League in der Nacht zu Mittwoch abgesagt hatten, in Rückstand. Gareth Bale (60.) und Heung-Min Son (90., Foulelfmeter) drehten das Spiel.