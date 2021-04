Hinteregger lässt mit TV-Interview aufhorchen

CB via www.imago-images.de

Martin Hinteregger sorgt mit Interviewaussagen für Irritation

Rund um die Bundesliga-Partie am Samstag zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:1) kam es beinahe zu einem Gewalt-Exzess. Eine größere Gruppe gewaltbereiter Frankfurt-Anhänger hatte sich auf den Weg nach Leverkusen gemacht, um dort die handfeste Auseinandersetzung mit Bayer-Anhängern zu suchen.

>> Spielbericht: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt

"Durch ein energisches Eingreifen konnten wir das verhindern", berichtete eine Sprecherin der Polizei gegenüber der "Bild". Auf die Situation vor der BayArena angesprochen, irritierte Eintracht-Profi Martin Hinteregger mit offensichtlich gewaltverharmlosenden Aussagen.

"Wenn es beide gewollt haben, ist es ja ok"

In Interview mit dem "ZDF" sagte der ÖFB-Kicker angesprochen auf die Vorkommnisse vor dem Stadion zwischen den beiden Anlagern: "Aber wenn es beide gewollt haben , ist es ja ok." Auf Nachfrage des ZDF-Reporters Lars Ruthemann bestätigte Hinteregger: "Ja, warum nicht? Passiert ja öfter, gehört auch irgendwie zum Fußball, oder? Ihr könnt wieder über was berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten und jeder hat was davon. Ist ja nichts Schlimmes."

Neben diesen zumindest fragwürdigen Aussagen des ehemaligen Red Bull Salzburg-Defensivspielers überraschte aber auch der TV-Sender im Umgang mit eben diesen. Denn ausgestrahlt wurden diese Teile des Gesprächs mit Martin Hinteregger am Samstagabend nicht.

Trotz der Niederlage ist eines klar: Die Eintracht bleibt weiterhin ihres eigenes Glückes Schmied 🔨

Der Nachbericht zu #B04SGE#SGEhttps://t.co/fThJwSZxkw — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 25. April 2021

Die Video-Sequenz mit dem Hinteregger-Interview fand als offensichtlich abgefilmte Video-Datei den Weg in die sozialen Netzwerke und verbreitete sich dort anschließend schnell.

Gegenüber der "Bild" meinte der Sportchef des "ZDF", Thomas Fuhrmann, auf die Nachfrage, warum der Sender ausgerechnet solch brisante Aussagen nicht gesendet habe, lediglich: "Die Redaktion hat die Entscheidung selbstständig getroffen. Man hätte die Entscheidung auch anders treffen können."

Ob die Hinteregger-Zitate, die seiner Vorbildfunktion als Profi eher nicht gerecht werden, noch Konsequenzen haben werden, war am Sonntagmittag noch nicht bekannt.

wfb