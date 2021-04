Burgstaller-Tor bei St. Pauli-Sieg gegen Fürth

APA/dpa

Guido Burgstaller war bereits zum 10. Mal in dieser Saison erfolgreich

Der FC St. Pauli ist weiter das beste Rückrundenteam der zweiten deutschen Bundesliga. Der Kultclub besiegte am Sonntag in der 31. Runde den Tabellenzweiten Greuther Fürth auch dank eines Tores von Guido Burgstaller mit 2:1. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer erzielte das Tor zum 2:0 per Lupfer (50.). Der bald 32-jährige Kärntner hält nach 19 Einsätzen bei zehn Toren für den Tabellen-Siebenten aus Hamburg.

Trotz der sechsten Saisonniederlage liegt Fürth noch drei Punkte vor dem Hamburger SV, der in Regensburg nur 1:1 spielte. Sechs Punkte voran liegt der VfL Bochum, der am Montagabend bei Darmstadt 98 einen weiteren der wenigen ausständigen Schritte zum Aufstieg machen kann.

Guido #Burgstaller: „Der Sieg war insgesamt nicht unverdient Wir haben gegen einen guten Gegner sehr gut dagegengehalten. Wir wollten sie früh unter Druck setzen und sie zu langen Bällen zwingen. Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben."#fcsp | #fcspsgf pic.twitter.com/cjAmyavPSu — FC St. Pauli (@fcstpauli) 25. April 2021

