Salzburg an kroatischem Sturmtalent dran

Roko Šimić ist bei Red Bull Salzburg heißt begehrt

Bei Tabellenführer Red Bull Salzburg hält man offenbar schon wieder Ausschau nach neuen Talenten. Laut "index.hr" führt die Spur diesmal nach Kroatien, wo man sich bereits in Transfergesprächen mit dem 17-jährigen Nachwuchsstürmer Roko Šimić befindet.

Red Bull Salzburg sondiert schon wieder den Markt nach neuen Talenten. Diesmal dürften es die "Roten Bullen" auf einen jungen kroatischen Stürmer abgesehen haben, der als eines der größten Offensivtalente im Land gilt. Laut "index.hr" befindet sich Sportdirektor Christoph Freund bereits in Gesprächen um einen Transfer von Nachwuchsstürmer Roko Šimić, der aktuell für Lokomotiva Zagreb auf Torjagd geht.

Bereits mit 16 Jahren schon Profidebüt

Šimić stand in dieser Saison in 20 Ligaspielen auf dem Feld, zehnmal durfte er sogar von Anfang an ran und erzielte dabei zwei Tore. Auch für das U16- und 17-Nationalteam Kroatiens stehen einige Einsätze für den Sohn des ehemaligen kroatischen Teamspielers Dario Šimić zu Buche.

Bis Sommer 2023 steht der 17-Jährige bei Lokomotiva Zagreb noch unter Vertrag, beim Sieg der Salzburger gegen Wolfsburg wurde der Youngster bereits mit seinem Vater als Gast von Salzburg-Sportchef Christoph Freund auf der Tribüne gesichtet. Das nächste Offensivjuwel steht beim amtierenden Meister schon in den Startlöchern.

