Stöger lobt Moral und fährt einen Konter

GEPA pictures/ Philipp Brem

Peter Stöger hatte was klarzustellen

Austria Wien hat am 28. Spieltag der Bundesliga mit einer Nullnummer gegen Admira zwar die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe verloren, der scheidende Sportchef und Trainer Peter Stöger war aber aus einem anderen Grund etwas erregt.

"Der Punkt war auf jeden Fall verdient für die Admira, weil sie frischer waren", analysierte Stöger im "Sky"-Interview. Bei seiner Truppe haben "die Substanz etwas nachgelassen", weil "wir kaum rotieren haben können."

Die zehntägige Pause vor der Schlussphase käme nun sehr gelegen. Die Moral in der Truppe sei "richtig gut", das werde man in den "letzten Spielen auch sehen".

Die Kraetschmer-Frage

Weniger gelassen blieb Stöger dann bei der Frage nach der Arbeit des Vorstandsvorsitzenden der FK Austria Wien AG, Markus Kraetschmer, dessen Vertrag ja (noch) nicht verlängert ist.

Man könne über alles und jeden diskutieren. "Was ich nicht aushalte, ist diese oberflächliche Untergriffigkeit. Das ist etwas, das mir so dermaßen auf die Nerven geht. Es gibt so wenige Dinge, wo du dich in Wahrheit noch wehren kannst, weil über soziale Medien hast du keine Möglichkeit. Das ist leider der Zeitgeist. Das ist komplett gegen das, wofür ich stehe", so Stöger.

red