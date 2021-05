Bericht: Spitzenklubs beschäftigen sich mit Zirkzee

Alessio Tarpini via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag

Beim FC Parma hat Joshua Zirkzee wegen des Abstiegs der Italiener aus der Serie A keine Zukunft, sein Leih-Gastspiel endet im Sommer. Dass der niederländische Angreifer zum FC Bayern zurückkehrt, steht allerdings längst nicht fest.

Laut "Tuttomercatoweb" beschäftigen sich nicht nur die Serie-A-Klubs um Juventus Turin, dem AC Mailand und der AS Roma mit Zirkzee. Der FC Everton und Paris Saint-Germain haben offenbar ebenfalls ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen.

In der französischen Hauptstadt könnte Zirkzee auf das Duo um den vom FC Everton ausgeliehenen Moise Kean und Mauro Icardi folgen. Die Zukunft der beiden Stürmer ist derzeit noch ungeklärt. Im Pariser Starensemble wäre Zirkzee jedoch sicher nur Ergänzungsspieler.

Schließlich konnte sich der Niederländer in seiner bisherigen Zeit beim FC Parma für keine höheren Aufgaben empfehlen. In lediglich vier Partien für die Italiener blieb Zirkzee ohne Tor beisteuern. Aktuell laboriert der Mittelstürmer an einer Innenbandverletzung.

Da der FC Parma bereits als sicherer Absteiger feststeht, kann sich der Klub Zirkzees Weiterbeschäftigung nicht leisten. Immerhin ist die Kaufoption auf satte 15 Millionen Euro taxiert.

Große Konkurrenz beim FC Bayern

Aufgrund dessen wird es Zirkzee im Sommer wohl erst einmal zurück zum FC Bayern ziehen. Allerdings ist die Konkurrenz beim deutschen Rekordmeister groß. Während Torjäger Robert Lewandowski im Münchner Angriff gesetzt ist, hat sich Eric Maxim Choupo-Moting zum verlässlichen Stellvertreter entwickelt.

Deshalb möchte der FC Bayern den Vertrag mit dem 32-Jährigen angeblich verlängern. Somit würden Zirkzees Chancen auf einen Durchbruch an der Säbener Straße weiter schwinden.

Bislang kam der Rechtsfuß primär in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Für die Münchner Erstbesetzung absolvierte Zirkzee insgesamt 17 Pflichtspiele.