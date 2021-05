Saison-Aus für Hoffenheim-Keeper Baumann

unknown

Fehlt 1899 Hoffenheim im Saisonendspurt: Keeper Oliver Baumann

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den verbleibenden beiden Saisonspielen auf Stammtorhüter Oliver Baumann verzichten.

Der 30-Jährige hat demzufolge mit Schambeinproblemen zu kämpfen und daher sein Pensum schon in den vergangenen Wochen reduziert. Da Hoffenheim mit dem 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Samstag den Klassenerhalt endgültig gesichert hat, sind die Partien in Bielefeld am Samstag (15:30 Uhr/Sky) und gegen Hertha (22. Mai) nicht mehr entscheidend.

Oliver #Baumann muss die Saison vorzeitig beenden. Der 30-Jährige laboriert seit einiger Zeit an einer Schambein-Entzündung und wird sich einer medizinischen Behandlung unterziehen.



Für Baumann dürfte Ersatztorhüter Philipp Pentke ins Team rücken. Auch Stürmer Munas Dabbur und Verteidiger Havard Nordtveit sollen in den letzten beiden Begegnungen nicht mehr zum Einsatz kommen.