Rückschlag für Barça im Titelrennen

JOSEP LAGO, APA

Ein Tor von Lionel Messi war für den Sieg zu wenig

Für den FC Barcelona ist der spanische Meistertitel in weite Ferne gerückt.

Statt am Dienstagabend an die Tabellenspitze zu stürmen, kamen die Katalanen im Auswärtsspiel der 36. LaLiga-Runde bei Levante trotz 2:0-Pausenführung über ein 3:3-Remis nicht hinaus und liegen einen Zähler hinter Atlético Madrid zurück. Der Leader kann den Vorsprung am Mittwoch mit einem Sieg im Heimspiel gegen Real Sociedad auf vier Punkte ausbauen.

Real Madrid ist einen Zähler hinter Barça Dritter und trifft am Donnerstag auswärts auf Granada. Lionel Messi (26.) festigte mit seinem 29. Saisontreffer Platz eins in der Torjägerliste. Pedri (34.) erzielte den Treffer zum 2:0. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber durch Gonzalo Melero (57.) und Jose Luis Morales (60.) brachte Ousmane Dembélé (64.) Barcelona wieder in Front. Sergio León (83.) sorgte für den 3:3-Endstand.

