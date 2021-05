Köln, HSV und Schalke ringen um Schonlau-Transfer

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Sebastian Schonlau vom SC Paderborn soll es dem 1. FC Köln, dem HSV und dem FC Schalke 04 angetan haben

Sebastian Schonlau ist ein gefragter Mann, denn der Vertrag des Innenverteidigers des SC Paderborn läuft im Sommer aus und gleich drei Klubs mit großem Namen haben es auf den 26-Jährigen abgesehen. Beste Chancen hat dabei offenbar der neue Klub seines aktuellen Trainers.

Wie geht es für Sebastian Schonlau in der neuen Saison weiter? Offenbar bei einem Traditionsklub. Denn in den letzten Wochen wurde der Abwehrspieler intensiv mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 und zum Hamburger SV in Verbindung gebracht. Aber: Zuletzt stockten die Gespräche mit den beiden Vereinen, gut möglich, dass nun ein dritter Klub das Rennen macht.

Nach Informationen von "Bild" hat nämlich der 1. FC Köln derzeit die besten Karten im Poker um den 26-jährigen Paderborn-Profi. Der Grund: Steffen Baumgart, der Schonlau noch bis Saisonende beim SCP trainiert, wechselt zur neuen Saison in die Domstadt und versprach offenbar seinem Schützling, ihn auf jeden Fall mitzunehmen.

Noch hat sich der Effzeh zwar nicht beim Innenverteidiger gemeldet, das soll sich laut dem Bericht aber in den nächsten Tagen ändern.

Schalke ließ angeblich große Begeisterung für Schonlau vermissen

Zuvor sprach vieles dafür, dass Kapitän der Paderborner sich Schalke 04 anschließt. Laut Gerüchten von "fussballtranfers.com" gab es "konkretes Interesse" der Knappen.

Schonlau soll zwar angepeilt haben, in der kommenden Spielzeit in der 1. Bundesliga auf Punktejagd zu gehen, ein Wechsel zum FC Schalke soll für ihn aber einen großen Reiz gehabt haben. Die "WAZ" berichtete konkret, dass Schonlau "Bock auf Schalke" hat.

Zwar stehen die Mannen aus Gelsenkirchen nach der schlechtesten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte vor einer sportlich ungewissen Zukunft, der Name S04 dürfte aber auch abseits der Belletage noch einigen Glanz versprühen.

Doch nun könnte es die Kehrtwende geben. Laut "Bild" hat Schonlau seine Entscheidung verschoben, für wen er in Zukunft spielen will. Auch, weil Schalke im Poker "die große Begeisterung vermissen" ließ, so das Blatt.

HSV auch an Schonlau interessiert

Schonlau schnürt seit 2015 ununterbrochen die Schuhe für den SC Paderborn, kickte für die Ostwestfalen bereits in der Bundesliga und bringt es insgesamt auf über 170 Pflichtspiele für den SCP. Dabei kam der 26-Jährige beinahe ausnahmslos im Abwehrzentrum zum Einsatz.

Dass Schonlau ablösefrei zu haben ist, macht einen Deal für alle drei Klubs noch verlockender. Wie die "WAZ" zuvor berichtete, vermeldet auch "Bild", dass der Hamburger SV ebenfalls ein Auge auf den Abwehrspieler geworfen haben soll, es aber aufgrund des Kölner Interesses schwer haben dürfte.