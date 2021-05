Koch fürchtet Hummels nicht: "Gibt immer Konkurrenten"

Simon Davies via www.imago-images.de

Kämpft ebenso wie BVB-Star Mats Hummels um einen Platz im deutschen EM-Kader: Robin Koch

England-Legionär Robin Koch hofft trotz seiner dreimonatigen Verletzungspause auf eine Nominierung für die EM im Juni. Ein mögliches DFB-Comeback von BVB-Star Mats Hummels bereitet ihm dabei keine Sorgen.

Mit Bundestrainer Joachim Löw sei er vor den letzten Länderspielen Ende März im Austausch gewesen. "Diese kamen dann aber einfach noch zu früh für mich. Da war es wichtiger, mich bei Leeds United bereit zu machen und mir Wettkampfpraxis zu holen. Dies war genau so auch alles mit dem Bundestrainer abgesprochen. Grundsätzlich ist das Feedback vom Trainerteam der Nationalmannschaft positiv", betonte der 24-Jährige im "Kicker"-Interview.

Sein Knie sei wieder voll belastbar und er fühle sich absolut bereit. "Ich konnte in den letzten Wochen die nötige Kraft tanken", so der frühere Freiburger, der noch bis 2024 bei Leeds United in der Premier League unter Vertrag steht.

DFB-Comeback von BVB-Star Hummels? "Gibt immer Konkurrenten"

Der Defensiv-Allrounder hätte auch keine Angst vor einem möglichen Comeback von Mats Hummels. "Es geht um den Erfolg der Mannschaft, daher müssen stets die Besten ran. Da gibt es immer Konkurrenten, und das ist auch gut so. Jogi Löw wird schon die Richtigen mitnehmen. Wichtig ist, dass wir eine erfolgreiche EM spielen", stellte Koch klar.

Über ein eventuelles EM-Aus denke er nicht nach. "Ich fokussiere mich nur darauf, bei 100 Prozent zu sein und meine Leistung zu bringen. Wo wäre denn mein Ehrgeiz, wenn ich nicht etwas enttäuscht wäre! Aber die Welt würde für mich auch nicht zusammenbrechen", sagte Koch, der aber gerne entscheidend bei der EM mitwirken will: "Es sind verschiedene Qualitäten, verschiedene Typen gefragt bei so einem langen Turnier. Mit meinen Stärken kann und will ich dann auch meinen Teil zum Erfolg beitragen."