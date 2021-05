Barnsley kassiert Dämpfer im Aufstiegskampf

Malcolm Bryce via www.imago-images.de

Valérien Ismaël kassierte mit seinem Team eine knappe Niederlage

Der Aufstieg in die Premier League ist für den Barnsley FC nach der 0:1-Heimniederlage im Playoff-Hinspiel gegen Swansea City etwas in die Ferne gerückt. Den einzigen Treffer des Abends gegen die Truppe von Coach Valérien Ismaël erzielte André Ayew nach 39 Minuten.

>> Spielbericht: Barnsley FC gegen Swansea City

Der Traum von der Premier League ist für den Barnsley FC schon nach dem Hinspiel im Playoff gegen Swansea etwas kleiner geworden. Die "Tykes" unterliegen zuhause gegen die "Swans" knapp mit 0:1 und müssen im Rückspiel nun zumindest einen Treffer erzielen, um noch die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Dominik Frieser agierte im Team von Ex-LASK-Coach Valérien Ismaël bis zur Halbzeitpause, Michael Sollbauer erlebte die Niederlage seines Klubs nur von der Bank aus mit.

Ismaël wollte Fans "ein Tor schenken"

Defensivspieler Callum Brittain gab sich im Interview nach dem Spiel sportlich: "Ich denke, niemand hat geglaubt, dass Barnsley hier heute überhaupt spielen würde. Aber jetzt haben wir keinen Druck mehr und können befreit in das Rückspiel gehen, um dort den Gegner unter Druck zu setzen und vielleicht etwas mitzunehmen."

Barnsley-Coach Valérien Ismaël freute sich trotz der Niederlage über die Atmosphäre im Stadion vor über 4000 Fans: "Die Stimmung war unglaublich. Es hat sich angefühlt als wären 30.000 Fans im Stadion, es war laut, viel Geschrei. Es ist schade, dass wir unsere fantastische Saison nicht mit unseren Fans teilen konnten und dass es uns heute nicht gelungen ist, ihnen ein Tor zu schenken."

Das Rückspiel erfolgt am kommenden Sonntag auswärts im walisischen Swansea. Dort hat Valérien Ismaël mit seiner Mannschaft noch die Chance, das Duell zu drehen und womöglich in Wembley um den Aufstieg in die englische Premier League zu spielen.

