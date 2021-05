Austria Wien: Trainer-Entscheidung am Freitag

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Der aktuelle Austria-Trainer und sein baldiger Nachfolger?

Am Freitag soll bei der Wiener Austria die Entscheidung über die Nachfolge von Trainer Peter Stöger fallen. Drei Namen sind im Spiel.

Peter Stöger wird seine Wiener Austria nach dem Ende der Saison verlassen, über die Nachfolge des violetten Urgesteins soll bis Ende der Woche entschieden werden. Wie der "Kurier" berichtet, wolle der Verein am Freitag für Klarheit in der Trainerfrage sorgen. Drei Kandidaten für den Posten des Chefcoaches am Verteilerkreis werden genannt: Markus Schopp, Manfred Schmid und Michael Köllner.

Brisant ist dabei vor allem der Name des aktuellen Hartberg-Trainers. Am 24. Mai (17:00 Uhr) spielen der TSV und die Austria im Playoff der Qualifikationsgruppe um die Chance, kommende Saison doch noch im Europacup vertreten zu sein. Auf den Sieger dieses Duells warten dann noch zwei Matches gegen den Fünften der Meistergruppe um ein Ticket in der Qualifikation zur neu geschaffenen Conference League.

Das sind die drei Trainerkandidaten von Austria Wien

Schopp ist seit drei Jahren bei den Hartbergern tätig, hielt mit den Oststeirern zunächst die Klasse und führte sie ein Jahr darauf sogar in die Meistergruppe sowie in die Europa-League-Qualifikation. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Schmid ist in Wien-Favoriten ein alter Bekannter, als Stögers Co-Trainer war er beim bislang letzten Meistertitel 2013 in entscheidender Rolle dabei. Inzwischen ist der 50-Jährige bei Stögers ehemaligem Arbeitgeber 1. FC Köln als Entwicklungscoach tätig.

.@FKAustriaWien-Kapitän Markus #Suttner über die Differenzen zwischen den Generationen und seine Ansage an die Jungen: "Ich werde ihnen weiterhin auf die Nerven gehen." #FAK #faklive https://t.co/s7NOuhSNri — weltfussball.at (@weltfussballAT) 18. Mai 2021

Der Deutsche Köllner trainiert aktuell den Traditionsklub 1860 München, der am letzten Spieltag der 3. Liga kommenden Samstag noch die Chance auf den Relegationsplatz zum Aufstieg hat. Vor seinem Engagement bei den "Löwen" hatte er den 1. FC Nürnberg 2018 in die Bundesliga geführt, wurde dort allerdings nach 21 Runden, auf dem letzten Tabellenplatz liegend, entlassen.

red