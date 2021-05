Liverpool zurück auf Champions League-Platz

APA/POOL

Liverpool feierte einen wichtigen Auswärtssieg gegen Burnley

Liverpool hat in der englischen Premier-League den Sprung auf Rang vier geschafft. Die "Reds" setzten sich am Mittwochabend bei Burnley klar mit 3:0 durch und stießen den nun punktgleichen Christian-Fuchs-Club Leicester City vor der letzten Runde aus den Champions-League-Rängen. Die Truppe von Coach Jürgen Klopp hat auch Rang drei noch in Griffweite, Champions-League-Finalist Chelsea ist nur einen Zähler entfernt.

Roberto Firmino leitete den Auswärtssieg in der 43. Minute ein, kurze Zeit nach Wiederbeginn machte Nathaniel Phillips (51.) alles klar. Für den Schlusspunkt sorgte Alex Oxlade-Chamberlain (88.). Liverpool nahm damit zum vierten Mal in Folge drei Punkte mit, in den jüngsten neun Ligapartien gab es keine Niederlage und gleich sieben Siege. Die Formkurve zeigt also ausgerechnet in der wichtigsten Saisonphase wieder klar nach oben.

Liverpool am letzten Spieltag gegen Crystal Palace

Chelsea tritt am Sonntag bei Aston Villa an, Liverpool hat Crystal Palace zu Gast und Leicester empfängt Tottenham. Die "Spurs" rutschten mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Aston Villa auf Rang sieben ab. Drei Zähler davor Sechster ist West Ham United nach einem 3:1 bei West Bromwich Albion. Punktgleich hinter Tottenham ist Everton nach einem 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers.

ONE DOWN, ONE TO GO!



A BIG WIN FOR THE REDS AT TURF MOOR 😍 — Liverpool FC (@LFC) 19. Mai 2021

Im Europacup-Rennen ist auch noch der Neunte Arsenal, der seine Chance mit einem 3:1 bei Crystal Palace - dem vierten Ligasieg en suite - am Leben hielt. Die "Gunners" haben nur einen Zähler weniger als Tottenham auf dem Konto.

apa