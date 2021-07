Fix: Trauner unterschreibt bei Feyenoord

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Gernot Trauner legt LASK-Dress ab und spielt für Feyenoord Rotterdam

Nach 173 Einsätzen für den LASK verlässt Gernot Trauner die Linzer in Richtung Niederlande. Der Wechsel des 29-Jährigen in die Eredivisie zu Feyenoord wurde von seinem bisherigen Verein am Montag bestätigt.

Der Kapitän der Schwarz-Weißen war ein Urgestein des LASK und hatte alle Jahrgänge der Linzer Fußball-Akademie durchlaufen.

"Für mich ist eigentlich immer klar gewesen, dass ich meine Karriere beim LASK beenden werde. Ich habe hier viele Freunde kennengelernt, wir waren eine großartige Truppe und haben den LASK sowohl in der Liga als auch auf der internationalen Bühne top vertreten", blickte Trauner in einer Aussendung vom Montag zurück. Daher sei ihm die Entscheidung, nach Rotterdam zu wechseln, wirklich schwergefallen. "Für mich ist das wohl die letzte Gelegenheit, als Fußballer noch einmal etwas anderes zu sehen und ein neues Land, eine neue Liga zu erleben", sagte er

Nach einem Intermezzo bei Ried kehrte er 2017 zum LASK zurück und etablierte sich in der Defensive, ab 2018 war er Kapitän. Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer lobte Trauner: "Gernot war als Kapitän ein zentraler Baustein unserer Mannschaft, sein Abgang schmerzt sportlich und menschlich sehr. Seinen Wunsch, nach vielen Jahren in Österreich den Schritt ins Ausland zu wagen, kann ich verstehen - er hat sich diese Chance mit seinen Leistungen für den LASK redlich verdient."

𝗧𝗿𝗮𝘂𝗻𝗲𝗿: 'De trainer wil dat de verdediging hoog staat. Daar heb ik ervaring mee en voel ik me goed bij'#Trauner2025 • #Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 26. Juli 2021

apa