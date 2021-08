FC Bayern verlängert vorzeitig mit Youngster-Duo

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Lucas Copado kam bereits unter Julian Nagelsmann zum Einsatz

Der FC Bayern plant mit Weitsicht für die Zukunft und hat die Verträge mit zwei vielversprechenden Talenten vorzeitig verlängert. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag mitteilte, unterschrieben Lucas Copado und Arijon Ibrahimovic jeweils Arbeitspapiere bis 2024.

Angreifer Copado ist der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Francisco Copado, der einst für den HSV, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim spielte. Copado junior steht seit nun fünf Jahren beim FC Bayern unter Vertrag.

Der 17-Jährige durfte in der Sommervorbereitung bereits unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann vorspielen. Beim ersten Testspiel gegen den 1. FC Köln (2:3) agierte der Deutsch-Spanier erstmals in der Profi-Mannschaft. Dabei verletzte sich der Youngster allerdings am Daumen, fällt noch einige Wochen aus.

Im Normalfall läuft Copado wie auch Mittelfeldspieler Ibrahimovic für die U19 des deutschen Rekordmeisters auf. Ibrahimovic, der mit seinem berühmten Namensvetter Zlatan nicht verwandt ist, wechselte 2018 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg an die Isar.

"Spannende Talente" bleiben beim FC Bayern

"Diese beiden Jungs sind zwei sehr spannende Talente, an denen wir in der Zukunft bestimmt noch viel Spaß haben werden. Es freut mich sehr, dass sie ihren Weg auch in den nächsten Jahren gemeinsam mit uns gehen wollen und ihre Entwicklung am Campus fortsetzen", sagte der sportliche Leiter Holger Seitz.

Auch Jochen Sauer, Leiter der Nachwuchsabteilung, bescheinigte Copado und Ibrahimovic eine "prächtige" Entwicklung in den letzten Jahren. "Sie gehörten in ihren Mannschaften zu den Leistungsträgern. Wir sind absolut überzeugt von ihrem Potential und freuen uns sehr, dass sie dem FC Bayern treu bleiben werden", so Sauer.

Copado und Ibrahimovic sind auch nach ihren Vertragsverlängerungen zunächst für die A-Jugend eingeplant. Sukzessive sollen beide über die U23 an die Profis herangeführt werden.