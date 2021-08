Medien: BVB-Coach Rose hat seine Titel-Formation gefunden

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Coach Marco Rose hat wohl seine favorisierte Taktik gefunden

Spätestens seit dem Verkauf von Jadon Sancho steht bei Borussia Dortmund fest, dass in der kommenden Saison ein neues Spielsystem her muss. Dieses scheint BVB-Coach Marco Rose nun endgültig gefunden zu haben.

Wie geht der BVB taktisch in die neue Spielzeit? Offenbar mit Doppelspitze: Nachdem die "Sport Bild" schon vor einigen Wochen spekulierte, dass der neue Trainer Marco Rose sein Lieblingssystem bei den Schwarzgelben zum Einsatz bringen könnte, manifestiert sich nun der Eindruck.

Der Grund: Sancho-Ersatz Donyell Malen ist ein anderer Spielertyp als der abgewanderte Engländer und könnte in einer Doppelspitze zusammen mit Tormaschine Erling Haaland in einem 4-3-1-2-System am besten funktionieren - jenes System, mit dem Rose als Coach von RB Salzburg zwei Meisterschaften und den Pokal gewann. Nach diesen Erfolgen lechzt auch die Dortmunder Borussia.

Dafür müsste sich Haaland im Vergleich zur Vorsaison, als er vorn noch allein auf weiter Flur war, allerdings ein wenig umstellen. Für den Norweger aber wohl kein Problem, spielte er doch bereits in Salzburg als einer von zwei Angreifern.

Haaland schiebt Extraschichten beim BVB

Dass Haaland bereit sei, stehe außer Frage, betonte der angehende Sportdirektor Sebastian Kehl. "Erling versprüht unglaublich viel Energie und hat richtig Bock auf die Saison beim BVB. Er hat vor wenigen Wochen seinen ersten Titel mit Borussia Dortmund geholt (DFB-Pokal-Sieg/d.Red.). Ich glaube, dass ihn das zusätzlich inspiriert und anspornt", so Kehl.

Laut "Sport Bild" schob Haaland im Trainingslager in Bad Ragaz sogar etliche Sonderschichten, um bestmöglich auf seine neue Rolle vorbereitet zu sein.

Zusammen mit Co-Trainer Alexander Zickler, früher selbst erfolgreicher Bundesliga-Stürmer, feilte der 21-Jährige an Laufwegen und Abschlüssen im Strafraum.

Hamann von BVB-Doppelspitze nicht überzeugt

Haaland sei "extrem fokussiert", so das Blatt weiter, die Wechselspekulationen der letzten Wochen und Monate beschäftigten ihn "kaum".

Der Angreifer, der im kommenden Jahr wohl für eine festgelegte Summe von 75 Millionen Euro wechseln kann, in diesem Sommer aber mindestens 175 Millionen Euro kosten würde, scheint voll auf den BVB fokussiert zu sein. Neuzugang Malen jedenfalls bekam sofort zu spüren, was Haaland von ihm erwartet. "Du musst mir viele Assists geben und von Anfang an liefern!", soll die Begrüßung Haalands an den Niederländer gewesen sein.

Experten wie Didi Hamann sind derzeit noch skeptisch, ob die Doppelspitze eine gute Idee ist. "Es wird interessant sein, wie der BVB dieses System in der Liga interpretiert. Mit Malen als zweitem Stürmer um Haaland herum – das kann schon funktionieren", zitiert die "Sport Bild" den Fußball-Fachmann, der mahnte: "Grundsätzlich glaube ich allerdings, dass Haaland als einziger Stürmer seine Qualitäten am besten zur Geltung bringen kann."