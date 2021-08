Ungewisse Ginter-Zukunft sorgt für gereizte Stimmung

Norbert Jansen via www.imago-images.de

Matthias Ginter ist in Gladbach zum großen Reizthema geworden

Matthias Ginter ist bei Borussia Mönchengladbach das große Reizthema. Eine Vertragsverlängerung scheint nahezu ausgeschlossen, Gespräche mit anderen Klubs werden momentan nicht geführt. Ginter macht Gladbach zum Pulverfass.

Max Eberl hat den Wunsch, den 2022 auslaufenden Vertrag mit Ginter verlängern zu wollen, schon mehrfach vorgetragen. Für den Sportdirektor wird das allerdings eine beinahe nicht zu realisierende Mission. Die Borussen verfügen schlichtweg nicht über die finanziellen Mittel, um auf Ginters Gehaltsforderung eingehen zu können.

Die ungewisse Situation des EM-Fahrers verursacht in Gladbach gereizte Stimmung. Und eine schnelle Lösung deutet sich nicht an. Ginter sieht hinsichtlich einer Entscheidung laut "Sport Bild" keine Eile, das Interesse der drei spanischen Top-Klubs Atlético Madrid, Real Madrid und FC Barcelona sei demnach nicht annähernd so heiß, wie es kolportiert wurde.

Stattdessen würde Ginters Management nach aktuellem Stand mit keinem anderen Klub sprechen. Der 27-Jährige sei enttäuscht darüber, dass ihm Gladbach bisher noch nicht einmal ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt habe. Ginter hatte zuletzt immer mal wieder betont, dass ein Verbleib weiterhin möglich sei.

Gladbach will verlängern, Ginter aber (noch) nicht

Der Weltmeister von 2014 zählt am Niederrhein mit einem Gehalt von rund fünf Millionen Euro zu den Topverdienern. "Mit Matze würden wir gern verlängern. Aber vielleicht haben wir nicht die finanziellen Mittel, um einen Spieler wie ihm gerecht zu werden", sagte Eberl vor Kurzem. Die Causa Ginter ist für Gladbach längst zum Drahtseilakt geworden.

Bleibt Ginter und wechselt nächsten Sommer ablösefrei, wäre die Borussia der große Verlierer. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt deutet sich allerdings nicht an, dass ein Klub bereit ist, eine Summe von rund 20 Millionen Euro für Ginter zu zahlen.