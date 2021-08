1. FC Köln will Jena "permanent unter Druck setzen"

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Steffen Baumgart trifft mit dem 1. FC Köln auf Jena

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will sich mit seinem Team im Erstrundenspiel des DFB-Pokals am Sonntag (15:30 Uhr) beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena nicht überraschen lassen.

"Wir wollen den Gegner permanent unter Druck setzen. Wir müssen auch vor der Kulisse dort gewappnet sein, aber wir müssen klar aufzeigen, wer der Chef im Ring ist", sagte der Ex-Paderborn-Coach am Freitag.

Der 49-Jährige weiter: "Leidenschaft will ich bei meiner Mannschaft immer sehen. Das hat nichts mit dem Pokal zu tun." Der FC wolle weiterkommen, darum gehe es, so der FC-Coach: "Was ich weiß, ist, dass es Pokalsensationen gibt. Das habe ich mit Paderborn zweimal im positiven Sinne erlebt. Im negativen will ich es nie erleben."