Findet der FC Schalke endlich einen Abnehmer für Harit?

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Amine Harit spielt unter S04-Coach Grammozis keine Rolle mehr

Amine Harit galt als einer der talentiertesten Techniker in den letzten Jahren beim FC Schalke 04. Restlos überzeugen konnte der 24-Jährige in seinen vier Jahren in Deutschland aber nie, viel zu unbeständig waren seine Leistungen im S04-Trikot. In der laufenden Zweitliga-Saison spielt er unter Dimitrios Grammozis auch nach dem Abstieg keine sportliche Rolle mehr, sodass der Marokkaner noch verkauft werden soll.

Bisher scheiterten alle Versuche, den Kreativspieler zu einem anderen Verein zu transferieren und noch eine millionenschwere Ablösesumme zu generieren. Acht Millionen Euro gaben die Knappen für den Mittelfeldmann vor vier Jahren aus, als er als Top-Talent vom FC Nantes aus Frankreich eingekauft wurde.

Mittlerweile sollen die Gelsenkirchener im Falle eines Verkaufs des Spielers auf eine deutlich höhere Summe pochen. Zuletzt war für Harit, der in Gelsenkirchen noch einen laufenden Vertrag bis 2024 besitzt, von einer Mindestablöse von 15 Millionen Euro die Rede.

Laut jüngster Spekulationen könnte nun Bewegung in die Causa Harit kommen. Wie der türkische Sportjournalist Berk Göl erfahren haben will, steht Schalkes Edelreservist bei Galatarasay auf der Einkaufsliste. Laut dem Süperlig-Insider soll der Top-Klub aus Istanbul ernsthaft darüber nachdenken, Harit an den Bosporus zu transferieren.

FC Schalke: Harit zuletzt nicht mal im Kader

Zuvor wurde Harit in den vergangenen Monaten bereits unter anderem mit dem FC Villarreal aus Spanien und dem FC Everton aus England in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es bisher aber nicht.

Nun also die neuesten Gerüchte um das Galatasaray-Interesse. Der Rekordmeister aus der Türkei peilt seinen ersten Titelgewinn in der Süperlig seit 2019 an, zuletzt feierten die Stadtrivalen Basaksehir und Besiktas die nationale Meisterschaft.

In seiner bisherigen Zeit auf Schalke hat Amine Harit 119 Pflichtspiele im S04-Dress bestritten und dabei 13 Tore erzielt. In der laufenden Zweitliga-Saison fand er unter Dimitrios Grammozis aber nicht einmal mehr Berücksichtigung im Schalker Kader.