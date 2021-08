Gladbach und Eintracht haben Dänen-Kante im Visier

Gonzales Photo/Rune Mathiesen via www.imago-images

Jonas Wind soll das Interesse von Eintracht Frankfurt und Gladbach geweckt haben

Sechs Spiele, vier Tore: Jonas Wind vom FC Kopenhagen ist beindruckend in die Saison 2021/22 gestartet. Die starke Bilanz des 22-jährigen Dänen soll nun zwei Bundesligisten auf den Plan gerufen haben.

Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sollen den Angreifer als mögliche Verstärkung ausgemacht haben. Das berichtet der Transfer-Experte Ekrem Konur. Demnach wird der 1,90-Meter-Hüne allerdings kein Schnäppchen: Der FC Kopenhagen soll neun Millionen Euro für seinen Goalgetter verlangen.

Wind, der seine Stärken im Sturmzentrum und hinter den Spitzen ausspielen kann, hat in seiner jungen Karriere allerdings durchaus bewiesen, dass er diese Summe zurückzahlen kann: In 92 Pflichtspielen für den FC Kopenhagen erzielte er 39 Tore und bereitete 19 weitere Treffer vor. Für die dänische Nationalmannschaft war Wind dreimal in neun Einsätzen erfolgreich.

Handlungsbedarf bei der Eintracht und Gladbach

Eintracht Frankfurt hatte am Dienstag erst die Verpflichtung der der norwegischen Sturmhoffnung Jens Petter Hauge vom AC Mailand verkündet. Der 21-Jährige unterschreibt vorerst auf Leihbasis, kann im Sommer 2022 aber angeblich für sieben Millionen Euro fest verpflichtet werden.

Die Eintracht musste zuletzt Top-Scorer André Silva zum Ligakonkurrenten RB Leipzig ziehen lassen. Dass es in der Offensive der Hessen noch an Durchschlagskraft mangelt, belegte zuletzt die peinliche 0:2-Pleite in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim.

Gladbach hatte beim 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern zwar das bessere Ende auf seiner Seite, die Fohlenelf bekleckerte sich aber nicht wirklich mit Ruhm. Ehe Wind verpflichtet werden könnte, müsste wohl aber noch ein prominenter Spieler Gladbach verlassen. Gerüchte rankten sich zuletzt um Marcus Thuram, Denis Zakaria und Alassane Pléa.