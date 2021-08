Bielefeld leiht Ex-Schalker Czyborra aus

dpa

Spielt künftig für Arminia Bielefeld: Lennart Czyborra

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Lennart Czyborra vom CFC Genua 1893 verpflichtet.

Der 22-jährige Linksverteidiger kommt auf Leihbasis mit Kaufoption zum Team von Trainer Frank Kramer, teilte der Klub am Dienstag mit. Czyborra war 2018 von der U19 des FC Schalke 04 zunächst zu Heracles Almelo in die Niederlande gewechselt und 2020 zu Atalanta Bergamo in italienische Serie A. Dort war er zuletzt an Genua ausgeliehen.

Der DSC hat mit Lennart Czyborra einen neuen Linksverteidiger ausgeliehen! Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption vom italienischen Serie A-Klub CFC Genua 1893 nach Ostwestfalen. Herzlich Willkommen bei uns, lieber Lennart: https://t.co/d9jmv9SZoL #immerdabei pic.twitter.com/byUBJJxi6N — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) 24. August 2021

"Er ist ein junger Spieler, der in Deutschland ausgebildet wurde und bereits viel Erfahrungen im Profibereich in den Niederlanden und in Italien sammeln konnte", sagte Bielefelds Sportgeschäftsführer Samir Arabi.