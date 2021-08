"Noch ein paar Treppchen" vor Harit-Transfer

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Amine Harit spielt seit 2017 für den FC Schalke

Seit Monaten versucht Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04, seinen gefallenen Star Amine Harit gegen eine angemessene Transferzahlung loszuwerden. Laut eines Medienberichts hat sich wenige Tage vor Ende der Wechselfrist nun eine Option ergeben, den Mittelfeldspieler zu transferieren.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, soll Harit in die französische Ligue 1 zu Olympique Marseille abgegeben werden.

Noch an diesem Wochenende soll der 24-Jährige beim Tabellenfünften der abgelaufenen Saison in Frankreich vorstellig werden und nach Möglichkeit alle Modalitäten klären. Dazu gehören bekanntermaßen vor allem der obligatorische Medizincheck sowie die Vertragsunterzeichnung. All das soll bis zum Sonntagabend geklärt sein.

Am Samstagvormittag bestätigte Harit selbst via "Bild", dass es ihn wahrscheinlich nach Marseille ziehen wird. Tags zuvor hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder bereits angekündigt, dass sich in der Causa noch etwas bewegen wird.

Am Samstagabend klang das dann etwas anders. "Amine ist auf dem Weg, da sind wir in guten Gesprächen. Es ist aber noch nichts vollzogen, es gibt noch ein paar Treppchen, die wir zu besteigen haben", sagte Schröder bei "Sport1".

Wie die "Bild" weiter vermeldete, soll es sich beim Deal mit dem marokkanischen Nationalspieler allerdings nur um ein reines Leihgeschäft ohne Kaufoption handeln.

Harit besitzt auf Schalke noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 und gehört mit ca. 3,5 Millionen Euro pro Jahr zu den Topverdienern, ohne in der laufenden Spielzeit allerdings eine einzige Minute auf dem Rasen gestanden zu haben.

Harit bestritt über 100 Ligaspiele für den FC Schalke

OM hat in der neuen Ligue-1-Saison bisher vier Punkte aus zwei Saisonspielen geholt und wird ab September in der Europa League an den Start gehen.

Harit war vor vier Jahren vom FC Nantes für acht Millionen Euro als Top-Talent zum damaligen Champions-League-Dauergast FC Schalke 04 gewechselt.

Der launische Edeltechniker bestritt insgesamt 102 Bundesliga-Partien für S04 und sammelte dabei zwölf Tore sowie 18 Vorlagen. In der katastrophalen Abstiegssaison 2020/2021 kam er in 28 Begegnungen zum Einsatz.