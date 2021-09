So emotional verabschiedete sich Hoppe von den S04-Fans

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Matthew Hoppe schaffte 2020 den Durchbruch als Bundesliga-Profi beim FC Schalke

Mit Matthew Hoppe verließ am Deadline Day am Dienstag noch ein weiterer Spieler den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Der US-Amerikaner galt zuvor eigentlich als großer Hoffnungsträger für die Zukunft bei den Königsblauen, läuft jetzt nach dem Drei-Millionen-Euro-Transfer aber für den RCD Mallorca in Spanien auf.

Dass der FC Schalke auch nach seinem Abgang in Richtung spanische LaLiga auch in Zukunft einen besonderen Stellenwert für Hoppe haben wird, unterstrich der Mittelstürmer noch einmal in einem bewegenden Instagram-Video.

In emotionalen Worten beschrieb der 1,90-m-Mann, wie sehr ihm der Klub ans Herz gewachsen sei, bei dem er den Durchbruch zum Profi-Fußballer geschafft hatte.

"Ich bin vor zwei Jahren als 18-Jähriger aus Amerika hierher gekommen und konnte durch das, was ich in dieser Zeit gelernt habe, zu dem Menschen heranwachsen, der ich heute bin", so der fünfmalige Nationalspieler, der zuletzt mit dem Sieg beim Gold Cup mit seiner US-Auswahl für Furore gesorgt hatte.

Hoppe dankt dem FC Schalke: "War mir eine Ehre!"

Beim FC Schalke war Hoppe zuletzt nicht mehr zum Zuge gekommen, was einerseits an seinem großen Trainingsrückstand lag, den der Stürmer nach der langen Länderspielreise noch aufzuholen hatte. Zum anderen waren in den ersten Wochen der Zweitliga-Saison unter Cheftrainer Dimitrios Grammozis mit Simon Terodde und Marius Bülter zwei erfahrener Torjäger in der Offensivzentrale gesetzt, die Hoppe jüngst den Rang abgelaufen hatten.

"Es war mir eine Ehre, diesen besonderen Club zu vertreten. Ich bin wirklich dankbar für all die Erfolge, Freunde und Erinnerungen, die ich hier erlebt und gewonnen habe", schrieb Hoppe weiter in den sozialen Medien und schloss mit den Worten, dem FC Schalke eine "schnelle Rückkehr in die Bundesliga" zu wünschen.

Bei RCD Mallorca hatte er zuvor einen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Die Insulaner hatten in Spaniens Eliteliga bis dato einen hervorragenden Saisonstart hingelegt und sammelten sieben Punkte aus den ersten drei Begegnungen. Nicht mal Real Madrid, der FC Barcelona oder Meister Atlético Madrid haben bisher mehr Zähler eingesammelt als die Mallorquiner.