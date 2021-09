Mit Kaufoption: England-Klub leiht Bayern-Youngster

Revierfoto via www.imago-images.de

Rémy Vita wird vom FC Bayern an den FC Barnsley ausgeliehen

Der FC Bayern München hat erneut einen Spieler aus der zweiten Mannschaft für ein Jahr verliehen. Rémy Vita zieht es zum FC Barnsley.

Der französische Linksverteidiger Rémy Vita schloss sich dem FC Bayern München im Sommer 2020 an und war Stammspieler in der zweiten Mannschaft. Er kam in 25 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga wird der 20-Jährige nun für ein Jahr an den Championship-Klub FC Barnsley ausgeliehen.

Er ist das dritte FCB-Talent, das die zweite Mannschaft auf der Zielgeraden des Transferfensters auf Leihbasis verlässt, um Spielpraxis in einer höheren Liga zu sammeln. Zuvor wechselte bereits Lenn Jastremski zum Drittligisten Viktoria Köln, Marvin Cuni schloss sich dem Zweitligisten SC Paderborn an.

"Für Rémy gilt das gleiche wie für Lenn und Marvin. Ein Wechsel in eine höhere Liga ist für seine Entwicklung zielführender. Beim Zweitligisten FC Barnsley steht er vor einer neuen sportlichen Herausforderung, dafür wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", erklärte Campus-Leiter Jochen Sauer in einer Vereinsmitteilung.

FC Bayern: Barnsley stolz auf Vita-Transfer

Barnsley teilte mit, dass der Klub nach der Leihe eine Kaufoption besitzt. "Es ist kein Geheimnis, dass wir als Verein junge, hungrige Spieler suchen, die sowohl für den Barnsley spielen als auch ihr Spiel weiterentwickeln wollen", betonte Paul Conway, einer der Vorsitzenden des englischen Klubs, mit.



Vita passe aufgrund seiner Spielweise gut zum Klub und erfülle die Kriterien, nach denen Barnsley suche. Für den Zweitligisten ist es eine großartige Gelegenheit, einen Spieler von einem der "besten Klubs der Welt" zu verpflichten. "Wir sind stolz auf die Entwicklung unseres Klubs", ließ Conway weiter wissen.

Nun freuen sich die Verantwortlichen darauf, Vita nach der Länderspielpause in den dann vollständigen Kader zu integrieren.