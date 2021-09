Barca-Stars froh über Griezmanns Abgang?

PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

FC Barcelona: Antoine Griezmann war angeblich nicht beliebt in der Kabine

Antoine Griezmann hat den FC Barcelona kurz vor dem Ende der Transferphase für seinen Ex-Klub Atlético Madrid verlassen. Bei den Katalanen kam er offenbar nie richtig an.

Nach zwei unglücklichen Jahren hat der französische Nationalspieler Antoine Griezmann den FC Barcelona per Leihe verlassen und sich seinem Ex-Klub Atlético Madrid angeschlossen.

Wie die spanische Zeitung "Sport" nun enthüllt, sollen einige Spieler der Katalanen froh über Griezmanns Abgang sein. Hintergrund soll seine Dokumentation gewesen sein, in der er 2018 mitteilte, dass er sich gegen einen Wechsel zum FC Barcelona entschied. Nur ein Jahr später schloss sich der Weltmeister von 2018 den Katalanen doch für eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro an.

FC Barcelona: Antoine Griezmann hatte Probleme in der Kabine

Teile des Kaders sollen ihn nie als vollwertiges Mitglied der Gruppe betrachtet haben. Dementsprechend unwohl soll sich Griezmann in Barcelona gefühlt haben. Eine gute Beziehung zu den Spielern war offenbar nicht vorhanden. Der Franzose soll sich auch über fehlende Zuneigung beschwert haben. Griezmann vermisste darüber hinaus den Schutz, den er bei Atlético genoss.

Die hohe Ablösesumme rechtfertigte er zudem nie mit konstant guten Leistungen im Barca-Trikot. Der 30-Jährige rief zu selten sein vollständiges Potenzial ab und enttäuschte in Barcelona auf ganzer Linie.

In 102 Pflichtspieleinsätzen für die Katalanen kam Griezmann auf lediglich 35 Treffer und bereitete nur 17 weitere Tore vor. Viel zu wenig für einen Spieler seiner Klasse und seines Preisschilds.

Antoine Griezmann fühlte sich von Lionel Messi verdrängt

Dafür soll Griezmann nach "Sport"-Informationen auch Barcelona-Legende Lionel Messi eine Teilschuld geben. Denn der Argentinier habe ihm auf dem Platz seine Position weggenommen. Griezmann fühlte sich verdrängt. Dies teilte er in der Vergangenheit auch öffentlich mit.

Nun kann er sich nach zwei enttäuschenden Jahren bei Barca wieder bei Atlético unter Diego Simeone beweisen. Ohne ihn wurden die "Colchoneros" in der vergangenen Spielzeit spanischer Meister. Griezmann selbst gewann mit Barcelona lediglich die Copa del Rey.