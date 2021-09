Altstar Falcao gibt Spanien-Comeback

AFP/SID/OZAN KOSE

Falcao löste seinen Vertrag bei Galatasaray Istanbul auf

Der kolumbianische Altstar Radamel Falcao hat ein weiteres Kapitel in seiner illustren Fußball-Karriere aufgeschlagen.

Der 35 Jahre alte Mittelstürmer kehrt nach Spanien zurück und unterschrieb beim Erstligisten Rayo Vallecano einen Einjahresvertrag. Zuvor hatte der 89-malige Nationalspieler seinen Vertrag beim türkischen Topklub Galatasaray Istanbul aufgelöst.

Falcao hatte während seiner erfolgreichen Karriere mit dem FC Porto (2011) und Atlético Madrid (2012) die Europa League gewonnen.

Nach einem Kreuzbandriss in Diensten der AS Monaco kurz vor der WM 2014 in Brasilien fand der Angreifer allerdings nicht mehr zu seiner Topform zurück.

Nach enttäuschenden Leihen zum englischen Rekordmeister Manchester United und FC Chelsea war der Torjäger 2019 vom Fürstentum in die Türkei gewechselt.