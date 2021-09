Marcel Reif kritisiert "gierigen" BVB

Pius Koller via www.imago-images.de

Marcel Reif hat sich zur Trikot-Posse beim BVB geäußert

Am vergangenen Mittwoch startete Borussia Dortmund beim türkischen Top-Klub Besiktas in die Champions League, gewann am Bosporus mit 2:1 und sah sich im Nachhinein dennoch teils heftiger Kritik ausgesetzt. Nun wirft auch Reporter-Urgestein Marcel Reif dem BVB "Gier" vor.

Stein des Anstoßes war das Trikot des BVB, der 2021/22 erstmals in seinem Ausweichdress den Rasen betrat. Bei den Fans sorgte das Leibchen allerdings größtenteils für einen Aufschrei der Empörung. Vor allem, dass das Vereinswappen der Dortmunder lediglich dezent und auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar ins Design eingearbeitet wurde, stieß dem Gros der Anhänger auf.

"Das ging ein bisschen schief. Bei ein paar Dingen sollte man, bei aller Gier, einen Gedanken mehr machen!", kommentierte Reif das Geschehen nun gegenüber "Bild". Die Botschaft: Auch bei einem dritten Trikot, das Jersey wird im Fanshop für satte 129,95 (Authentic Trikot) beziehungsweise 85 Euro (Replica Trikot) angeboten, sollte zumindest ein Grundmaß an Tradition gewahrt werden.

BVB und Puma reagieren auf Kritik

Klar ist, dass vor allem außergewöhnliche Trikots nicht selten zu absoluten Verkaufsschlagern werden, mit dem zurückhaltenden Einsatz des Wappens hat der BVB den Bogen diesmal allerdings überspannt. Zumal der Dress bereits vorab als Leak im Internet kursierte. Erste Aufnahmen zeigten das Trikot damals noch gänzlich ohne Wappen. Nach einem wahren Shitstorm reagierte man und stanzte im Brustbereich ein transparentes Emblems auf.

"Jeder hat das Recht, Kritik zu üben und diese akzeptieren wir und nehmen wir an", kommentierte Dortmunds Marketing-Geschäftsführer Carsten Cramer gegenüber den "Ruhr Nachrichten" den Trikot-Ärger. "Wir finden, dass wir einen Kompromiss gefunden haben, der sich im Rahmen der Statuten bewegt und mit dem wir auf die erste Kritik reagiert haben."

Hersteller Puma erklärte der "WAZ": "Wir haben uns das Feedback wirklich zu Herzen genommen und werden es bei zukünftigen Trikots - so wie auch schon in der Vergangenheit - berücksichtigen."

Auffällig: Im Fanshop strotzen die Beschreibungen des Trikots mittlerweile nur so von der Erwähnung des Wappens.