Sevilla auch nach 5. Ligaspiel unbesiegt

APA/AFP

Rafa Mir war einer von Sevillas Torschützen

Der FC Sevilla ist in der spanischen Meisterschaft weiter ungeschlagen.

Am Mittwoch fixierte Salzburgs Champions-League-Gegner im Schlager der 6. Runde gegen Valencia einen 3:1-Erfolg und damit im fünften Saisonspiel den dritten Sieg. Alejandro Gomez (3.), ein Eigentor von Toni Lato (15.) und Rafa Mir (22.) sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Valencia gelang durch Hugo Duro (31.) nur Resultatskosmetik und verlor zum zweiten Mal in Folge.

apa