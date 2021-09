Altstar Falcao bastelt am eigenen "Erbe"

DAX Images via www.imago-images.de

Radamel Falcao gelang ein perfekter Einstand bei Rayo Vallecano

Radamel Falcao ist zurück in der spanischen Primera División. Der Kolumbianer wechselte erst Anfang September von Galatasaray zu Aufsteiger Rayo Vallecano. Dort hat sich der Oldie direkt perfekt eingefügt.

Die Rückkehr nach Spanien ist für Radamel Falcao eine "große Herausforderung", wie er im Gespräch mit weltfussball-Medienpartner LaLiga bekennt: "Ich habe, denke ich, in LaLiga ein großes Erbe hinterlassen. Nun zurückzukehren bedeutet viel für mich. Ich will das Beste geben."

Falcao ging einst im Jahr 2011 für 40 Millionen Euro vom FC Porto zu Atlético Madrid, wo er zwei Jahre auf Torejagd ging. Beeindruckende 52 Treffer gelangen ihm damals für Atleti allein in der Primera División, anschließend setzte er seine Karriere bei der AS Monaco, Manchester United, beim FC Chelsea und in Istanbul fort.

Eine ähnliche Tor-Ausbeute wollte er den Rayo-Anhängern nun jedoch nicht versprechen. "Eine Zahl zu nennen ist immer schwierig", so Falcao, der trotz seiner 35 Jahre aber verspricht: "Ich fühle mich gut, habe den ganzen Sommer über hart trainiert." Er wolle sich seine Chance auf Einsätze verdienen und kontinuierlich auf dem Rasen stehen.

LaLiga: Radamel Falcao gelingt Traum-Rückkehr

Eine Kostprobe gab Falcao gleich in seinen ersten beiden Einsätzen für den Klub aus dem Madrider Stadtteil Vallecas. Bei seinem Debüt am 5. Spieltag gegen Getafe (3:0) brauchte er nach Einwechslung lediglich zehn Minuten Zeit, um sein Premierentor zu erzielen. Drei Tage später, beim 2:1 in Bilbao, kam er ebenfalls von der Bank. Diesmal benötigte er rund 14 Minuten, per Kopf erzielte er in den Schlussminuten den Siegtreffer für den Aufsteiger.

📸⚡ ¡Zarpazo del Tigre en el 95 para subir el 1-2 en San Mamés! 🐅#AthleticRayo #VamosRayo pic.twitter.com/1KTbzQ7x3m — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 21. September 2021

Rayo Vallecano zählt nicht zuletzt auch dank Radamel Falcao zu den großen Überraschungen der neuen LaLiga-Saison. Mit zehn Punkten auf dem Konto rangieren die Madrilenen auf Platz fünf. Das Ziel sei dem Kolumbianer zufolge aber vorerst nur der Klassenerhalt: "Wir haben klare Vorstellungen. Zunächst wollen wir in der Liga bleiben und dann sehen wir weiter."

Falcao erklärte zudem, warum er sich letztlich für eine Rückkehr nach Madrid entschlossen hat: "Der Kader hat große Qualität und hohe Ambitionen. Das Trainerteam weiß genau, was es will und vermittelt es den Spielern. Das hat mich angezogen. Außerdem ist es meine Chance, weiterhin in der Nationalmannschaft bleiben zu können. Es war die beste Option." Nicht zuletzt fühle sich seine Familie wohl in der Metropole.

Nicht auszuschließen, dass bald weitere Tore von Radamel Falco folgen.