Gladbach-Stars zum FC Bayern? Ex-Profi fordert "Machtwort"

Spielte einst für Gladbach und den FC Bayern: Thomas Kastenmaier

Mit Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Denis Zakaria und Matthias Ginter wurden gleich vier Profis von Borussia Mönchengladbach zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ex-Gladbach-Profi Thomas Kastenmaier stellt in diesem Zusammenhang eine unmissverständliche Forderung an Sportdirektor Max Eberl.

"Alle Profis, die aktuell bei Gladbach spielen, können froh sein, dass sie da Stammspieler sein dürfen. Wenn dann jemand von den Bayern angeworben wird, dann stellen sich zwei Fragen: Will ich mehr Geld verdienen und nur noch ein Drittel meiner Einsatzzeit spielen? Oder will ich jedes Wochenende auf dem Platz stehen und mich vielleicht noch verbessern, um auch in der Nationalmannschaft meine Karriere zu fördern?", sagte Kastenmaier im Interview mit dem Portal "fussball.news". "Letzteres geht aber nicht, wenn man bei den Bayern nur jedes fünfte, sechste Spiel dabei ist."

Die Vergangenheit habe aber gezeigt, wie hart der Kampf um die Stammplätze angesichts der Konkurrenz beim FC Bayern ist, so Kastenmaier. "Wenn man dann eben nur Ersatzmann ist, dann bringt einen das nicht weiter. Im Gegenteil! Es wirft dich eher etwas zurück. Beispiele gab es da in den letzten Jahren ja genug."

Gladbach-Stars zum FC Bayern? Gerüchte werden "lästig"

Auf Gladbach sieht der 191-malige Bundesligaspieler durch die anhaltenden Spekulationen um ein Interesse des Rekordmeisters an den den Leistungsträgern eine Gefahr zukommen. "Fakt ist, dass die ganzen Gerüchte ja mittlerweile lästig werden", sagte Kastenmaier. "Vielleicht muss der Max Eberl mal ein Machtwort sprechen. Denn wenn jede Woche acht Leute irgendwo im Gespräch sind, aber keiner ausdrücklich sagt, dass er bei der Borussia bleiben möchte, dann herrscht immer eine stetige Unruhe vor."

Beeinflusst wären aus Sicht des früheren Abwehrspielers dadurch auch die sportlichen Ambitionen der Borussia. "Gladbach kann nur mal wieder einen Titel holen, wenn die Mannschaft sich einspielt und über mehrere Jahre zusammenbleibt. Du brauchst eine vernünftige Truppe, die weiß, worum es geht. Wenn du aber jedes Jahr die Besten verlierst, dann wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein, mitzuhalten", so Kastenmaier.

Kein gutes Haar ließ der gebürtige Münchner und ehemalige Bayern-Profi an der Spielerberater-Branche: "Man kann sich nicht mehr mit anhören, was da an Honoraren verpulvert wird. Und vor allem hört man ja, dass manche Spieler nicht einmal mehr bei den Verhandlungen dabei sind. Dass dann Typen dafür mehrere Millionen Euro kriegen, nur für eine Unterschrift, das glaube ich, braucht im Fußball kein Mensch."