Neue Spekulationen nach Haalands Marbella-Kurztrip

Joachim Bywaletz via www.imago-images.de

Erling Haaland hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2024

Erling Haaland von Borussia Dortmund steht bei den ganz großen europäischen Top-Klubs auf dem Zettel, seit Monaten wird über einen möglichen Transfer berichtet. Nun keimen neue Spekulationen auf, nachdem der BVB-Star bei einem Kurztrip in Spanien gesichtet wurde.

BVB-Toptorjäger Erling Haaland hat seinen freien Tag am vergangenen Dienstag für eine Reise nach Marbella genutzt, wie "Bild" berichtet. Der Boulevardzeitung wurde ein Selfie zugespielt, auf dem der Angreifer zu sehen ist. Das Foto entstand demnach am Nachmittag im Yachthafen Puerto Banús.

"Bild" spekuliert nun, dass Haaland die kurze Zeit in Spanien möglicherweise genutzt hat, um sich mit den Top-Klubs FC Barcelona beziehungsweise Real Madrid zu treffen. Beide Städte seien von Marbella aus gut zu erreichen, zudem wurde Erling Haaland offenbar von seinem Vater Alf-Inge begleitet.

Familie Haaland häufig in Spanien zu Gast

Dieser hatte schon einmal in jüngerer Vergangenheit eine Reise nach Spanien unternommen, damals mit Star-Berater Mino Raiola. Beide besuchten, durchaus öffentlichkeitswirksam, die Vertreter von Real Madrid und dem FC Barcelona, sodass die Gerüchte über einen baldigen BVB-Abschied schnell an Fahrt aufnahmen.

Letztlich lehnte der Revierklub im vergangenen Sommer jedoch einen Verkauf des 21-Jährigen kategorisch ab, Erling Haaland selbst hat einen Wechsel nie gefordert.

In Marbella trafen sich Erling und Alf-Inge Haaland "Bild" zufolge am Abend noch mit Freunden im Hotel "Novotel Suites". Wirklich viel Zeit für Gespräche mit Vertretern anderer Vereine dürfte da nicht gewesen sein. Vielmehr dürfte der BVB-Star ein wenig Erholung gesucht haben, die Familie ist regelmäßig in der Region zu Gast.

Am Mittwoch stand Erling Haaland zusammen mit allen anderen BVB-Akteuren schon wieder auf dem Trainingsplatz und bereitete sich auf das Bundesliga-Spiel am Samstag (18:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach vor.