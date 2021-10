Alaba über Real, den FC Bayern und ein Hoeneß-"Märchen"

Jose Breton via www.imago-images.de

David Alaba wechselte im Sommer vom FC Bayern zu Real Madrid

Im Sommer wechselte David Alaba vom FC Bayern zu Real Madrid. Mit seiner Anfangszeit in Spanien hat sich der Österreicher laut eigener Aussage angefreundet. Mit einer Geschichte von Uli Hoeneß dagegen nicht.

"Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich bin happy, da zu sein", sagte Alaba am Mittwoch auf einer Presskonferenz über seine ersten Wochen in Madrid: "Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, eine neue Kultur kennenzulernen, in einem anderen Land zu spielen, neue Herausforderrungen anzugehen." Die ersten Wochen seien für ihn "sehr, sehr spannend" gewesen.

Zu einem echten Vergleich zwischen Real Madrid und dem FC Bayern wollte sich der Abwehrspieler nicht hinreißen lassen. Allerdings gebe es "natürlich Parallelen, was die Qualität betrifft. Die war in München sehr hoch und die ist bei uns in Madrid sehr hoch". Dennoch spiele er bei den Königlichen nun "einen anderen Fußball", erklärte der Österreicher.

Dieser andere Fußball sei auch für ihn eine Umstellung gewesen, an die er sich erst gewöhnen musste gab Alaba zu. Am Ende, so der langjährige Bayern-Profi, könne man die Mannschaften aber "nicht einhundert Prozent" miteinander vergleichen.

Alaba: Hoeneß-Geschichte stimmt so nicht

Angesprochen wurde der 29-Jährige auch auf eine Aussage von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der 69-Jährige berichtete vor wenigen Wochen im Interview mit dem Radiosender "Bayern1", Alaba habe ihm erzählt, er träume von einem Wechsel zum FC Barcelona. Eine Aussage, die in Spanien hohe Wellen schlug und für Ärger bei den Real-Fans sorgte.

Alaba bestätigte, dass er sich an besagtes Gespräche mit Hoeneß tatsächlich erinnern könne. Aber "das ist ein bisschen anders gewesen. Nicht so, wie er es gesagt hat", versicherte der Österreicher, dass Hoeneß den Inhalt der Unterhaltung nicht ganz korrekt wiedergegeben habe.