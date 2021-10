Hamann: Hier ist Nagelsmann besser als Flick und Guardiola

Schreyer via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann und Leroy Sané wollen mit dem FC Bayern Titel gewinnen

Julian Nagelsmann hat seine ersten Monate als Trainer des FC Bayern durchaus erfolgreich hinter sich gebracht, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League ist der Rekordmeister auf Kurs. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann verrät, was der neue Übungsleiter besser macht als etwa Pep Guardiola oder Hansi Flick.

"Sie hatten einen Trainer, der bei allen beim FC Bayern sehr beliebt war", sagte Dietmar Hamann gegenüber "FreeSuperTips" mit Blick auf Nagelsmann-Vorgänger Flick. "Es ist nicht einfach, auf so jemanden zu folgen."

Der TV-Experte zeigte sich aber beeindruckt von den bisherigen Ergebnissen unter dem 34-Jährigen. "Was ich sagen muss, ist: Leroy Sané sieht zum ersten Mal seit Jahren nach dem Spieler aus, der er sein kann. Guardiola und Flick haben das nicht hinbekommen, aber Nagelsmann scheint es richtig zu machen, denn Sané war in den vergangenen Wochen herausragend."

Hamann: "Nagelsmann macht den FC Bayern besser"

In der Tat: Leroy Sané drehte nach Startschwierigkeiten zu Saisonbeginn auf. Allein seit September gelangen dem Offensiv-Star, der 2020 für 45 Millionen Euro von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt war, drei Tore und vier Vorlagen. Der 25-Jährige zeigte sich zudem in der Rückwärtsbewegung deutlich verbessert. Diesbezüglich war der gebürtige Essener zuvor noch heftig kritisiert worden.

Hamann sieht in Sanés Wiederauferstehung einen Verdienst des neuen Bayern-Trainers. "Ich denke, Nagelsmann macht die Spieler und die gesamte Mannschaft besser, was angesichts des Talents im Kader nicht einfach ist." Bislang habe er "herausragende Arbeit" geleistet, so der 48-Jährige.

Der FC Bayern kassierte zwar am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (1:2) seine erste Pflichtspielniederlage, dennoch führen die Münchner die Bundesliga-Tabelle nach sieben Spieltagen an.