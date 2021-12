Frankfurt-Sportvorstand lobt Glasner-Arbeit

AFP/POOL/SID/ROLF VENNENBERND

Markus Krösche lobt Oliver Glasner

Sportvorstand Markus Krösche sieht den Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach dem holprigen Saisonstart unter Trainer Oliver Glasner auf einem guten Weg. "Was Oliver Glasner will, fruchtet langsam", sagte Krösche im Interview mit der Sport Bild und lobte: "Wir haben einen guten Spielaufbau, erspielen uns durch feste Abläufe Torchancen. Das hohe Anlaufen, das mutige Verteidigen klappt immer besser. So haben wir zuletzt viele gute Ergebnisse gehabt."

Trotzdem gebe es "immer noch viele Sachen, die wir verbessern müssen", sagte der 41-Jährige. Krösche sieht sich nun aber bestätigt, nach dem schwachen Saisonstart unter dem neuen Trainer Glasner mit dem Erstrundenaus im DFB-Pokal und sechs Punktspielen ohne Sieg nicht in Panik verfallen zu sein.

Siege kamen "durch klaren Stil"

"Wir haben uns ständig hinterfragt und mit dem Trainerteam diskutiert, wie viele neue Inhalte wir der Mannschaft zumuten und wie schnell", sagte er: "Aber wir haben nie an unserem Weg gezweifelt, weil Oliver Glasner so einen klaren Stil hat. So kamen dann auch die Siege."

Mittlerweile ist Frankfurt in Tuchfühlung zu den Europacupplätzen und hat in der Europa League als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht. "Wir wollen zum Rückrundenstart in der Position sein, dass wir um internationale Plätze kämpfen können", forderte Krösche für die Bundesliga. Und auch in der K.o.-Phase der Europa League traue er dem Team zu, "jeden Gegner schlagen zu können".

